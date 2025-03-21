Экс-главу воронежского центра кадастровой оценки отпускают на принудительные работы

Центральный райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство бывшего главы центра кадастровой оценки Сергея Барышникова о замене неотбытого им наказания принудительными работами. Это следует из картотеки дел.

Барышников является одним из ключевых фигурантов уголовного дела о мошенническом хищении земель в областном центре (ч. 4 ст. 159 УК РФ), подсудимыми по которому проходили девять человек. В ноябре прошлого года облсуд рассмотрел его в апелляционном порядке. Тогда Сергей Барышников получил четыре года реального лишения свободы. Вместе с ним серьезный срок лишения свободы в три года назначили экс-депутату Воронежской областной думы Андрей Хабаров.

Расследованием уголовного дела занимался региональный Следственный комитет. Как установлено следствием и судом, с июля 2018 года по ноябрь 2020 года подсудимые, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем изготовления поддельных судебных решений похитили из государственной собственности восемь земельных участков, расположенных в Воронеже. Общий ущерб от противоправной деятельности составил более 36 млн руб., площадь похищенных земельных участков — 17 тыс. кв. м. Организаторами преступной схемы следствие считало юриста Елену Тяпкину и бывшую секретаря Рамонского районного суда Елену Санину. Елена Тяпкина, получившая три года лишения свободы, после вынесения приговора была объявлена в розыск.

Подробнее о расследовании этого дела — в публикации «Ъ-Черноземье» «Дела растут из земли».

Сергей Толмачев