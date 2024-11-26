Ужесточен приговор о масштабных хищениях земли в Воронеже

Воронежский облсуд по представлению прокуратуры ужесточил приговор по уголовному делу о мошенническом хищении земель в областном центре (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), подсудимыми по которому проходили девять человек. Как сообщили в надзорном ведомстве, в итоге самое минимальное наказание составило три года лишения свободы в колонии общего режима, а максимальное — пять лет.

Уголовное дело рассматривалось с начала прошлого года. Его расследованием занимался региональный Следственный комитет. По версии следствия, с июля 2018 года по ноябрь 2020 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем изготовления поддельных судебных решений похитили из государственной собственности восемь земельных участков, расположенных в Воронеже. Общий ущерб от противоправной деятельности составил более 36 млн руб., площадь похищенных земельных участков — 17 тыс. кв. м. Организаторами преступной схемы следствие считало юриста Елену Тяпкину и бывшую секретаря Рамонского районного суда Елену Санину. Летом этого года Ленинский райсуд Воронежа назначил почти все подсудимым реальное лишение свободы на небольшие сроки — от одного до трех лет.

Наиболее известными подсудимыми являются бывший глава центра кадастровой оценки Воронежской области Сергей Барышников и экс-депутат Воронежской областной думы Андрей Хабаров. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в областной прокуратуре, итоговое наказание Барышникова составило четыре года колонии, а для Хабарова — три года.

Подробнее о расследовании этого дела — в публикации «Ъ-Черноземье» «Дела растут из земли».

Сергей Толмачев