Компания из Санкт-Петербурга купила «Лавку и пивную Белова» в Ярославле

В Ярославле продали объект культурного наследия «Лавка и пивная Белова» на пересечении Московского проспекта и Малой Пролетарской. Новым собственником стала компания «Спектр» из Санкт-Петербурга, сообщает ДОМ.РФ, на площадке которого проводились торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дом. РФ Фото: Дом. РФ

Объект продан за 15,22 млн руб., при этом изначально его продавали за 14,6 млн руб. В торгах участвовали две компании. Новый владелец должен провести работы по реставрации и сохранению объекта, а после этого сможет разместить там ресторан или гостиницу.

Напомним, что объект культурного наследия продавали с ноября 2024 года.

Историческое здание площадью 481 кв.м. принадлежало купцу Александру Белову. Владелец известеобжигательного и винокуренного заводов начинал свою предпринимательскую деятельность именно как трактирщик. Здание, расположенное по адресу Московский проспект №13/11, представляет из себя классический купеческий дом с лавками на первом этаже и деревянной надстройкой.

Алла Чижова