На стыке Европы и Азии

Главное женское мусульманско-светское мероприятие весны в Татарстане — Fashion Iftar — проводится 20 марта на площадке «Казань Экспо». Мероприятие сочетает традиционный ужин разговения в священный месяц Рамадан и модный показ в русле modest fashion («благопристойная мода» —

одежда без акцента на особенностях женской фигуры, то есть без декольте, мини, обнаженных плеч). В этом году в числе почетных гостей ожидаются Рейян Узунер, невестка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и ее мать. «Стиль. Женщины» расспросил о подробностях организатора мероприятия и автора идеи — эксперта в области благопристойной моды,

блогера Джаннат Мингазову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаннат Мингазова

Джаннат Мингазова



— Историк моды Александр Васильев еще десять лет назад предрекал всплеск интереса к мусульманской моде. И не ошибся, это видно даже по числу гостей Fashion Iftar в Казани: в 2021 году — 500 человек, в 2022-м — 1000, в 2025-м — 1500. Как пришла идея соединить такие разные вещи, как ужин разговения и модное дефиле?

— Этому мероприятию девять лет. Я начинала с женских ифтаров в «Туган авылым» в партнерстве с совладельцем ресторанного комплекса Радиком Абдрахмановым, руководителем благотворительного фонда «Добро рядом». Ужин и коллективный намаз дополняла лекциями, благотворительными аукционами. А показы мусульманской моды были отдельным мероприятием. Но однажды дефиле пришлось отменить. Сижу готовлюсь к ифтару и вдруг подумала: почему бы не соединить эти два события?

Оказалось, при большом числе гостей визуал заходит лучше. Девушки приходят отметить для себя интересные бренды, пообщаться, найти подруг, зарядиться женской энергетикой.

— На событии поднимаются и социальные вопросы. В 2022 году темой Fashion Iftar была борьба против рака груди, в 2023-м — защита от семейного насилия.

— Самый ценный результат — что есть женщины, которым мы реально смогли помочь. Некоторым гостьям, которые получили у нас координаты для бесплатного обследования, диагностировали опасные образования. Если это первые стадии болезни, опухоли поддаются лечению. Упомяну, что тема 2023 года — защита от семейного насилия — почему-то вызвала у некоторых мужчин негативную реакцию.

— Не все готовы открыто говорить об этом.

— Главное, что людей, понимающих важность этой темы, больше. В атмосфере, когда дома есть угроза физического насилия, особенно страдают дети. На Fashion Iftar мы делились координатами социального дома «Колыбель», в котором в кризисной ситуации поддерживают беременных женщин и семьи с детьми. После мероприятия на «Колыбель» вышли благотворители с инициативой помощи социальному дому.

— Свои работы на подиуме показывают фэшн-дизайнеры из Татарстана, регионов России и зарубежья. Какая основная задача дефиле?

— Помочь найти свой стиль. Я стала надевать платок в 15 лет и помню, какой вакуум возникает в первое время в гардеробе, буквально на все случаи — один-два платка. Аудитории мы хотим показать, что одеваться можно по-разному, что есть много направлений моды — одни более религиозные, другие светские. Можно легко собрать себе полный образ, и не один.

На самом деле задача Fashion Iftar намного шире: объединить женщин, чтобы они нашли свой близкий круг, и, конечно, создать комьюнити для дизайнеров, стилистов, продавцов.

Нынче темой нашего ифтара стало восточное искусство, в первую очередь татарское. Это про вдохновение, которое оно дарит, про важность насмотренности в этой области офлайн. Хотим привлечь внимание к художественным галереям и театрам. Поэтому вступили в коллаборацию с театром MON, другими творческими коллективами.

— Что нового в программе Fashion Iftar в 2025 году?

— Она существенно расширилась: появился второй день с бизнес-программой, посвященной развитию благопристойной моды. Организованы круглые столы для тех, кто хочет начать свое дело или продвигать свой бренд. Событие вышло за пределы республики: в прошлом году мы провели ифтар в Дубае, нынче он состоится в Уфе, Челябинске, Ижевске.

В этом году у нас оранжевый дресс-код. Для меня он ассоциируется с пустыней, Востоком. Кстати, замечено, что за месяц до нашего мероприятия витрины магазинов на улице Парижской коммуны в Казани окрашиваются в цвет дресс-кода этого года.

— Можно ли прийти на мероприятие без традиционного исламского платка?

— Дресс-код подразумевает хиджаб, и гостья сама будет чувствовать себя неуютно. Поэтому мы предложим девушке платок, если у нее нет своего. Но я против замечаний и критики — доброе, принимающее отношение очень важно. Ведь ислам — это не про ограничения. К тому же мы не знаем, когда прорастет семя веры.

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— Иногда создается ощущение, что мусульманки больше времени посвящают своему луку, своей внешности, чем средняя жительница Татарстана. Как найти время и силы на это?

— Мусульманские женщины чувствуют повышенное внимание к своему имиджу. Например, люди могут спросить, почему в образе нет национальных татарских элементов.

А что касается дефицита времени «на внешность», то нужно просто выделять на это время, так же как на другие дела. Вот сегодня я утром отвезла сыновей в школу, потом была встреча с психологом и обсуждение локации предстоящего ифтара. Во второй половине дня — работа, а потом поход к косметологу. Работать продолжу вечером дома. Или в выходной, когда дети у их отца. Иногда получается совмещать два дела. Сегодня вот совместила обед и интервью в «Стиль. Женщины».

— Вы учились в Великобритании. Чем отличаются женские образы там и в Татарстане?

— Я была удивлена тем, что в Англии и Франции мусульманки одеваются довольно консервативно. Я говорю и об уличной моде, и о покупательницах бутиков, гостях ресторанов. Слышала то же самое мнение от представителя фэшн-мира. В Татарстане девушки выглядят современно, и это именно европейское прочтение исламской моды — на стыке Европы и Азии.

— В фотогалерее с прошлогоднего ифтара есть запоминающийся образ — сочетание платка с бейсболкой и широкими брюками. Хороший вариант для подростков.

— Да, работаем над этим направлением.

— Как вам развитие халяль-инфраструктуры в Татарстане?

— Она однозначно более развита, чем в Европе. В Москве эти услуги растут в связи с увеличением числа туристов из арабских стран, в частности, открываются отели, позиционирующие себя как халяль-френдли. Но в Казани инфраструктура представлена лучше, чем где-то еще в стране. К слову, в целом в плане сервиса в России намного комфортнее. У нас почти везде доступна оплата картой, много услуг доставки.

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— Продукты питания категории халяль все больше экспортируются из РТ: фиксируется рост объемов. А что нужно, чтобы экспортировать и татарстанскую мусульманскую моду?

— Есть большой интерес к тюркской этнической тематике. Например, к тканям с традиционными принтами. И, конечно, к дизайну одежды — это вызов для всей нашей фэшн-индустрии.

Беседовала Венера Вольская