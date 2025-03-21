Силовики провели задержания в отеле «Атриум Палас» в центре Екатеринбурга

Сотрудники правоохранительных органов провели задержания в пятизвездочном отеле «Атриум Палас» в центре Екатеринбурга, сообщили «Ъ-Урал» очевидцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Несколько человек задержали и усадили в ресторан. Сейчас туда никого не пускают»,— отметил собеседник. На ролике, который записал очевидец, видно, что люди в камуфляжной форме с оружием кладут несколько посетителей лицом в пол.

Оперативно получить комментарий в полиции и в отеле «Ъ-Урал» не удалось.

На официальном сайте говорится, что в отеле находится 130 номеров. Внутри отеля есть тренажерный зал, ресторан, СПА-центра, кафе «Венское». Согласно сервису kartoteka.ru, генеральным директором является Юрий Еременко.

Мария Шараева