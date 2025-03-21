Как совместить дедлайны на работе и всю остальную жизнь

По оценкам Аналитического центра НАФИ, 35% россиян считают, что женщинам приходится выбирать между работой и семьей. 72% высказали мнение, что главное предназначение представительницы прекрасного пола — быть матерью и хорошей хозяйкой. Так считают в том числе и сами женщины.



Однако героини нашей публикации успешно берут новые вершины на работе и счастливы в семье. Они раскрыли свои лайфхаки приложению «Стиль. Женщины», ответив на шесть вопросов.

1. Как вы когда-то решились на первое значительное повышение ответственности на работе?

2.С какими вызовами сталкивается женщина, занимающая ответственный пост?

3. Как сохранить баланс между работой и семьей?

4. Ваше мнение как руководителя: что мешает женщинам развиваться на работе?

5. Что помогает вам быть всегда в форме?

6. Где ваше место силы?

«Ставить вызов самой себе»

Талия Минуллина, глава Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан

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«Ставить вызов самой себе»



1. Государственная служба на высокой должности подразумевает высокую степень ответственности. Решения отражаются порой на судьбе отрасли, а ошибка может повлечь целый ряд последствий. Но если ты согласилась на такой пост, значит, согласна с этим уровнем ответственности и готова к нему.

2. Первый вызов — гендерное неравенство, недаром его нивелирование — одна из глобальных целей устойчивого развития во всем мире. В восточной культуре, татарской в том числе, женщина является хранительницей домашнего очага. Отражение этого мы видим в том, что должности, требующие стратегического мышления и лидерства, в основном поручают мужчинам, а женщинам доверяют тактическую реализацию задач. Многие умные, системно мыслящие женщины не получают свой шанс. Однако мир меняется, и мы тоже должны меняться. Нужно продвигать идею реализации прекрасного пола в карьере. Например, знакомить школьников с биографиями успешных женщин, их опытом решения жизненных задач. В семье дети тоже должны увидеть, что не стоит ставить себя перед выбором «или-или». Подход «и карьера, и семья» гораздо жизненнее. Мамы должны также показать, что самодисциплина и самоорганизация дают очень многое.

3. Здесь базовый компонент, я считаю,— выбор супруга. Если вы связываете свою жизнь с человеком, который не уважает, не понимает и не принимает ваши ценности, то достичь баланса между работой и личной жизнью будет сложно, если вообще возможно.

4. У женщины множество социальных ролей. На ней уход за детьми, забота о родственниках, вопросы здоровья, поддержание порядка в доме, вкусные ужины. Многие вынуждены расставлять приоритеты в пользу семьи, а не работы, что мешает двигаться по карьерной лестнице. Ведь руководитель будет давать задачу тому, кто может выполнить ее, грубо говоря, в любое время суток, у кого работа в приоритете. Женщине важно понять, что профессиональное развитие нужно в первую очередь ей, и договариваться о помощи от семьи, предлагая что-то взамен. А мужчинам стоит осознать, что успешная, реализованная на работе женщина — настоящий партнер по жизни и хороший пример для детей.

5. Ответственность, которую я несу. Постоянное самосовершенствование. Оптимизм. Уверена, что человек с мышлением, направленным на негатив, не видит возможностей. Есть притча о мудреце, который попросил ученика запомнить количество синих предметов в комнате, а затем закрыть глаза. Позже учитель спросил, сколько было красных. Ученик ответил: «Не знаю, я был сосредоточен на синих предметах». Подобно этому, отметил мудрец, мы не видим позитива в жизни, сосредотачиваясь на мрачных мыслях. Людей, которые видят плохое, гораздо больше. К счастью, позитивное мышление при высоком уровне самосознания можно в себе развить.

6. Мое место силы — в разуме и в тех компетенциях, которые я наработала. Я ориентируюсь на успешных людей, которые знают свои источники энергии и своевременно их пополняют. Они способны посмотреть на проблему с разных сторон. Они также умеют отлично коммуницировать, слушать, жадны до новой информации и новых знакомств. Мне нравится регулярно бросать вызов самой себе, настраиваясь на достижение новых высот.

«Многодетного отца берут на работу без сомнений»

Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан

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«Многодетного отца берут на работу без сомнений»



1. Я всегда ставила перед собой высокую планку, и меня так воспитывали не только родители, но и бабушка с дедушкой. Любая руководящая позиция, на которой ты принимаешь серьезные решения, требует ответственности, и важно с детства это внушать. Сейчас мы много обсуждаем права граждан, но если при этом не говорить о второй стороне медали — ответственности, вырастает человек, которому все должны: работодатель, государство, супруг, а он взамен — ничего. Увы, многие родители сейчас с головой ушли в детоцентризм, и дети не понимают, что жизнь и семья — это не только радость, развлечения и удовлетворение желаний, но и дела, работа и терпение. Что человек по-настоящему счастлив лишь тогда, когда он полезен другим — близким, обществу. А еще умеет быть благодарным.

2. Женщина, от которой многое зависит, иногда оказывается словно под микроскопом. В отличие от мужчин, для которых, как поется в старой песне, «первым делом самолеты», женщина должна совмещать заботу о домашнем очаге и работу. И это бывает очень сложно, особенно если ты на руководящем посту. Сохранить баланс между профессионализмом и женственностью, не потерять желание и силы для профессионального и личностного роста, учиться новому и успевать уделять время семье не так-то просто.

3. Это искусство, которому нужно учиться всю жизнь. Многие успешные и эффективные женщины — в офисе жесткие руководители, при этом дома — любящие и внимательные жены и матери, очень лояльные к своим детям. Вот у них стоит учиться. Тайм-менеджмент и дисциплинированность — в помощь.

4. Женщина, у которой есть дети, чаще вынуждена отрываться от рабочего процесса, например, когда дети болеют, во время отпуска по беременности и родам. Это сказывается на отношении работодателей. Кстати, иногда недавно вышедшие замуж получают отказ в трудоустройстве под предлогом того, что впереди декретный отпуск. В то же время многодетные отцы не вызывают сомнений у своих начальников. Но сегодня у работающих матерей больше возможностей благодаря дистанционным технологиям. Такого не было у предыдущих поколений, и этому можно только порадоваться.

5. Наверное, нет такого человека, который всегда в форме. У всех бывают минуты, когда опускаются руки. А если нагрузка большая, часто кажется, что ничего не успеваешь.

Нужно уметь распределять свои силы и не замыкать все обязанности на себя. Последнее — распространенная ошибка перфекционистов и гиперответственных людей. Как раз они говорят: «Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам». Некоторые думают, что делегировали полномочия, но на самом деле контролируют каждый шаг подчиненных, сводя к нулю мотивацию работника.

Надо также вовремя и хорошо отдыхать. Тем, кто не умеет это делать, как правило, сложно на длинных дистанциях. Развивается профессиональное выгорание, когда болезни буквально укладывают человека в постель, так как организм и психика не справляются с нагрузкой. Хорошая аналогия — работа сердца: оно работает круглосуточно, при этом периоды его расслабления дольше, чем время сокращения. Важна и способность не зацикливаться на проблемах и правильно расставлять приоритеты. Я применяю известный принцип «четырех окон», когда дела распределяются по категориям: «важное срочное», «важное несрочное», «неважное срочное» и «неважное несрочное». Некоторые застрявшие дела нужно просто вычеркивать из списка, приняв волевое решение, так как они отнимают внимание.

6. Природа — прогулки по лесу, в парке, у воды. Я много хожу, независимо от времени года и погоды. Это время переключения, переговоров и принятия важных решений. Самое же главное место силы — там, где мои близкие, где меня любят и принимают вне зависимости от успешности и должности. Семья — самое главное, что может быть на свете. Независимо от того, работаете вы в найме, на госслужбе или занимаетесь бизнесом, надо не упустить время, когда растут дети.

«Появление детей — хороший пинок»

Алина Гималтдинова, блогер

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«Появление детей — хороший пинок»



1. Я работаю на себя, и повышение ответственности полностью лежит на моих плечах. У меня всегда был внутренний запрос на собственный рост и улучшение качества жизни. Это мотивирует меня повышать ответственность, ввязываться в новые проекты и порой рисковать. Когда полностью несешь ответственность за свою семью, ты не можешь позволить себе быть слабой и бояться.

2. Основные вызовы для активно работающей женщины, на моем опыте и многих примерах, которые я видела,— это перегрузки из-за необходимости совмещать работу с заботой о семье. Что делать? Думаю, ставить на первое место себя и свое самочувствие. Если у женщины все хорошо, то и в семье, и в офисе тоже порядок.

3. Хороший баланс между работой и семьей достигается, когда есть умение планировать, гибко подходя к вопросам. Надо учиться отказываться от ненужных дел или передавать их.

Мне помогает составление расписания предстоящих задач, чтобы визуально видеть план: так легче его реализовывать и делегировать дела. Но еще нужно честно признаться себе, что всегда держать баланс невозможно. В какие-то моменты жизни больше занимаешься рабочими вопросами, в какие-то — семейными.

4. Сейчас у женщин есть и амбиции роста в карьере, и возможности это сделать. Если есть азарт, желание работать — пожалуйста. Так что я не согласна с тем, что сейчас что-то мешает женщине развиваться на работе.

5. Быть всегда в форме, в тонусе помогают дети, а точнее — желание их обеспечить, дать образование и создать задел на будущее. Хочется быть с ними дружной, поддерживать их идеи. Появление детей — в хорошем смысле пинок для того, чтобы не ныть и идти вперед. Здорово тонизирует спорт: у меня это бег, плавание и велоспорт.

6. Мест силы много, но я очень люблю вечернее время дома, когда все задачи выполнены и близкие рядом. Дом затихает, а я ложусь в кровать и читаю книжку. Это самое прекрасное время дня для меня.

«Открытая борьба с мужчинами мешает»

Лариса Фаткуллина, главный внештатный акушер-гинеколог Управления здравоохранения Минздрава РТ по Казани, доцент кафедры акушерства и гинекологии им. проф. Груздева КГМУ

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«Открытая борьба с мужчинами мешает»



1. Когда в 2016 году началось строительство нового Перинатального центра в Самаре, я возглавила одно из основных акушерских отделений. Хорошо помню тот период сомнений и вопросов. Решиться на эту должность мне помогли расстановка жизненных приоритетов и то, что я всегда очень любила свою профессию. Первые роды, которые я наблюдала еще в десятом классе, будучи санитаркой в роддоме, произвели на меня неизгладимое впечатление. Тогда я поняла, что точно буду акушером-гинекологом. Ощущение волшебства меня не покидает и сейчас во время каждого рождения. Сложное время становления мы с коллегами преодолели, стараясь взаимодействовать и слышать друг друга, поскольку управление через страх имеет временный эффект и многих работников отталкивает сразу. Подход, основанный на конструктивной критике, анализе ситуаций и принятии взвешенных решений, оказывается более эффективным. Он позволил нам быстро выйти на хорошие индикаторы эффективности работы и активно внедрять инновационные технологии и современные методы диагностики и лечения. После переезда в Казань моя работа вышла на новый уровень: сначала в Республиканской клинической больнице в качестве руководителя клиник по акушерству и гинекологии, а затем на должности заместителя главного врача Казанского медицинского университета. С 2022 года я главный внештатный акушер-гинеколог Управления здравоохранения по Казани Минздрава РТ. Обучение и саморазвитие, работа в государственных и частных клиниках, зарубежные стажировки — все это становилось подспорьем в моменты роста. Я благодарна всем учителям, среднему и младшему персоналу, врачам и руководителям, с которыми мы ведем ежедневную работу.

2. Одна из проблем нашего времени — хронический стресс. Причинами могут быть перегруженность, неумение распределять время и силы, а также множество социальных ролей, которые требуют переключения. Нужно стараться беречь здоровье, а также помнить о своих сильных сторонах. Женщины-руководители, в отличие от мужчин, более ответственны и гибки в поиске решений, эмоциональны, но при этом и более осторожны, взвешивают все риски. Представительницы прекрасного пола могут одновременно решать несколько задач. Они понимают, что работа в команде приносит успех и процветание.

3. Баланс между работой и семьей держать проще, если есть взаимопонимание с членами семьи и с супругом. Я благодарна за мудрость и поддержку моему мужу, Ильдару Фаткуллину — профессору, акушеру-гинекологу с мировым статусом. Душевная близость в семье — это бесценная поддержка. Мы с супругом любим по воскресеньям завтракать в кафе или ресторанчиках нашего красивого города, планировать дела и гулять по интересным местам. Иногда присоединяются наши дети, а также внуки супруга.

4. Неуверенность в собственных силах, нехватка психологических знаний и навыков общения мешают многим женщинам. Мешает и конкуренция с мужчинами в духе «кто сильнее», то есть открытая борьба за власть. Между тем лучше предоставлять мужчинам первенство в принятии важных решений, понемногу подводя их к нужному варианту. Давать возможность расти окружающим, проявлять терпение и внимательность к тем, кто работает рядом с вами,— это наилучший путь, по моему мнению. 5. Важно понимать, что цель жизни — это движение вперед, а преодоление трудностей повышает жизненный тонус и придает драйв. Во всяком случае, для меня это так. Многое из того, чего я добилась в жизни, было не благодаря, а вопреки.

6. Это мой дом — там, где семья, дети и будущее. Мои студенты для меня тоже как дети. Я преподаю в Казанском медицинском университете более пятнадцати лет, и многие мои ученики уже давно стали профессионалами, занимают хорошие должности. Мне приятно быть причастной к их успехам и узнавать о новых победах.

Венера Вольская