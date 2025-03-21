Число выдворенных из Нижегородской области иностранцев за год выросло на 76%

Более 9 тыс. объектов возможного расположения иностранцев проверила полиция в Нижегородской области за 2024 год, в результате чего выявила 11,76 тыс. нарушений в сфере миграции. Об этом говорится в материалах полиции, направленных депутатам заксобрания и имеющихся в распоряжении «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Количество нарушений по сравнению с 2023 годом выросло на 47,5%. Из числа нарушителей выдворили 2,87 тыс. мигрантов, что на 76% больше в сравнении с предыдущим годом.

Для контроля за распределением иностранных работников на федеральном уровне ежегодно устанавливают ограничения на привлечение мигрантов. В 2024 году они действовали для нестационарной торговли. В Нижегородской области дополнительно ввели ограничения для такси.

Количество патентов, оформленных иностранцами для работы в Нижегородской области, за год сократилось на 14,6%, до 31,2 тыс.

Введение ограничений дает положительные результаты, отмечают в полиции. Число преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 11%, до 512. В том числе, на 8,2% уменьшилось число наркопреступлений (до 202), на 12,5% — краж (до 70), на 10% — мошенничеств (до 36), с семи до пяти уменьшилось число грабежей и с трех до одного — разбоев.

Общее количество иностранцев, причастных к преступлениям, уменьшилось на 12,9%, до 269. При этом доля преступлений, совершенных ими, в общей статистике не изменилась и составила 1,5%.

По месту пребывания первично на учет за год поставили 81,3 тыс. иностранцев — на 31,6% меньше. Продлили учет для 111,6 тыс., что на 23,3% меньше. По месту жительства зарегистрированы 3,4 тыс. иностранцев, их число уменьшилось на 19,6%.

Основные миграционные потоки формировали граждане Узбекистана (114,2 тыс., 58% от общего количества), Таджикистана (30,1 тыс., 15%), Азербайджана (8,7 тыс., 4%), Армении (7,8 тыс., 3,9%), Беларуси (6,2 тыс., 3,1%), Киргизии (5,2 тыс., 2,6%), Казахстана (3,6 тыс., 1,8%) и Украины (0,8 тыс., 0,4%).

Галина Шамберина