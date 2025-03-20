Более 60 нижегородских таксистов-мигрантов выдворили из РФ после отмены патентов

На территории Нижегородской области из РФ в 2024 году выдворили 61 таксиста-мигранта, привлеченного к ответственности за работу без патента либо по профессии, не указанной в патенте (ст.18.10 КоАП РФ). Об этом говорится в информации регионального ГУ МВД для депутатов заксобрания, имеющейся в распоряжении «Ъ-Приволжье».

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Всего после запрета выдачи патентов на работу в такси, введенного в регионе в июле 2024 года, по указанной статье составили 242 протокола. В общей сложности нижегородская полиция составила на 414 таксистов-мигрантов 676 протоколов. Из них 314 протоколов — по ст.14.1 КоАП РФ (незаконная предпринимательская деятельность) и 120 — по 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления).

Как писал «Ъ-Приволжье», на 2025 год правительство Нижегородской области намеревалась запретить мигрантам выдачу патентов на работу в 37 сферах экономики. Проект указа был опубликован для обсуждений в конце декабря, сам указ пока не опубликован.

Галина Шамберина