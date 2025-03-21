Отставной британский контр-адмирал Пэрри пригрозил уничтожением городов России

Контр-адмирал ВМС Британии в отставке Крис Пэрри заявил, что атомные подлодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident, способны уничтожить 40 российских городов. Об этом господин Пэрри сказал в интервью The Telegraph.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Moir / Reuters Фото: David Moir / Reuters

«Одна подводная лодка Trident способна очень быстро сжечь 40 российских городов»,— заявил Крис Пэрри. По его словам, это должно заставить любого мирового лидера бояться. Отставной контр-адмирал утверждает, что крупнейшая страна в мире не может защититься от атаки баллистических ракет.

При этом издание пишет, что возраст британского флота вызывает беспокойство. Так, самая новая атомная подлодка британского флота HMS Vengeance была введена в эксплуатацию в 1999 году. «Подводные лодки Trident старые, и это очевидная проблема»,— утверждает источник газеты в военно-морской сфере. Когда на подлодке что-то идет не так, это может иметь катастрофические последствия, предупредил он. Кроме того, ракеты для британских субмарин производятся в США. Зависимость от Вашингтона может стать проблемой для британского флота, учитывая угрозы президента США Дональда Трампа выйти из НАТО, если страны альянса не увеличат свои оборонные расходы.

Всего у Великобритании есть четыре атомные подводные лодки типа Vanguard: HMS Victorious, HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance. Все они вооружены ядерными баллистическими ракетами Trident. По информации The Sun, к эксплуатации пригодны только две из четырех субмарин. В XXI веке британские ВМС проводили запуски ракет Trident II D5 пять раз. Последний состоялся в 2016 году и был неудачным.