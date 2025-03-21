Российские волейболисты выиграли первый международный титул с 2022 года

Московский волейбольный клуб «Динамо» стал победителем турнира NAS Sports Tournament в Дубае (ОАЭ), обыграв в матче за титул итальянскую «Гроттацолину» со счетом 3:0 (25:23, 25:20, 25:21). Этот успех примечателен тем, что он стал первым для отечественных команд в игровых видах спорта в международных соревнованиях с 2022 года, то есть с момента введения санкций, заставивших эти виды существовать в режиме фактически полной изоляции.

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Между тем организаторы традиционного турнира в Дубае с довольно сильным составом представителей России пригласить решились. «Очень здорово, что мы здесь оказались. Пусть это будет первой ласточкой в нашем большом светлом полете на международную арену»,— прокомментировал официальному сайту Всероссийской федерации волейбола выступление главный тренер «Динамо» и сборной России Константин Брянский.

До «Гроттацолины» динамовцы обыграли в Дубае французскую «Тулузу», итальянскую «Падую» и две команды из ОАЭ — «Кинг» и «Эль-Самави». Три игрока «Динамо» получили индивидуальные призы на турнире: Павел Панков — лучшему связующему, Максим Сапожков — лучшему подающему, а Дмитрий Жук — лучшему блокирующему.

Арнольд Кабанов