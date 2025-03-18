Умер Бедрос Киркоров

Болгарский, советский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщил его сын Филипп Киркоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бедрос Киркоров в 2023 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Бедрос Киркоров в 2023 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда»,— написал Филипп Киркоров в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в городе Варна (Болгария). В конце 1940-х окончил профтехучилище по специальности сапожник. В 1966 году окончил отделение музыкальной комедии в московском ГИТИСе, где был одним из первых иностранных студентов. В 1970-х годах выступал как солист Московской областной филармонии. Был авангарде советских артистов, кто начал гастролировать с оркестровой фонограммой. С 1984 года — солист Новгородской областной филармонии. Выступал с оркестром русских народных инструментов им. В. Г. Бабанова. В 2012 году был удостоен звания Народный артист России. В 2005 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.