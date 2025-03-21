Цемент на убывание

Потребление цемента в Сибири в январе и феврале 2025 года сократилось на 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рынок сжимается на фоне высокой ключевой ставки и отмены широкодоступной льготной ипотеки, отмечают аналитики. Участники рынка прогнозируют дальнейшее сокращение производства на 50%. Годовое потребление может снизиться на 30% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сибирские цементные заводы столкнулись с затяжным падением спроса на свой продукт

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Сибирские цементные заводы столкнулись с затяжным падением спроса на свой продукт

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

В Сибири сократилось потребление цемента — за январь и февраль объем составил 522 тыс. т, что на 16% меньше показателя за аналогичный период 2024 года (в январе—феврале прошлого года объем потребления цемента в СФО составил 619 тыс. т). Показатели производства за первые два месяца 2025-го пока не раскрываются, рассказали «Ъ-Сибирь» в Союзе производителей цемента «Союзцемент».

Один из крупнейших производителей цемента в Сибири — ХК «Сибцем» (в состав входят пять предприятий, в том числе «Топкинский цемент», «Красноярский цемент», «Тимлюйцемент») также отказался комментировать динамику производства в округе. Предприятия холдинга производят более 5 млн т цемента в год.

Рынок сжимается на фоне высокой ключевой ставки Банка России и отмены массовой льготной ипотеки, считают в Союзе. Это привело к заморозке части девелоперских проектов по возведению жилых комплексов. Объем строительства многоквартирного жилья в Сибирском федеральном округе в январе и феврале 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024-го сократился на 30%.

Управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун отмечает, что в Новосибирской области потребление цемента начало снижаться с июня 2024 года и падает вот уже девять месяцев подряд.

«Максимальный объем цемента Новосибирская область потребила в 2014 году и этот объем составил 1,6 млн т. К таким результатам за последние годы цементная отрасль не приближалась. Последние пять лет спрос на цемент в Новосибирской области колеблется на уровне 1,2–1,4 млн т. В 2025 году ожидается емкость цементного рынка региона на уровне 1,25 млн т, что ниже уровня 2024 года»,— рассказал господин Скакун.

Помимо спада в строительстве на динамику потребления цемента также влияет увеличение производственных затрат: за год подорожали газ, электроэнергия, уголь, выросли тарифы на перевозку. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил рост себестоимости минимум в 15%.

Падение спроса происходит также из-за постепенного снижения цементоемкости строительства в свете архитектурных тенденций, господдержки внедрения в жилищной сфере стальных и деревянных конструкций, отмечают в «Цемросе».

Аналитики и участники рынка ожидают продолжения тренда на сокращение спроса на цемент по причине спада в строительной отрасли на фоне высокой ставки ЦБ РФ и неподъемных для большинства населения ипотечных кредитов.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов оценивает снижение потребления по итогам 2025 года в Сибирском федеральном округе на 30%, производства — на 40–50%.

«Это приведет не только к сокращению загрузки цементных заводов, уменьшению их доходов и налоговых отчислений, но и по цепочке будет негативно влиять на предприятия по добыче известняка, глины и гипса. Также нельзя исключать отправку в простой или увольнение их сотрудников»,— полагает эксперт.

В «Союзцементе» полагают, что позитивное влияние на ситуацию смогут оказать связанные со строительством госпрограммы: реновация жилого фонда, комплексное освоение территорий, строительство цементобетонных дорог, национальный проект «Жилье и городская среда».

Партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Станислав Мудров считает, что проблему недозагрузки мощностей могут решить новые каналы сбыта. Сегодня больше всего поставок осуществляется в Казахстан и Белоруссию.

Лолита Белова