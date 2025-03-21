«Одно из самых доступных предложений представлено на востоке Москвы»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, во сколько обойдется недвижимость в Москве рядом с самыми популярными локациями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

Большинство новых девелоперских проектов в Москве, расположенных в пешей доступности от благоустроенных зеленых зон, сосредоточены рядом с десятью наиболее посещаемыми парками города. В этот список входят «Зарядье», парк Горького, Измайловский парк, «Сокольники», парк Победы на Поклонной горе, ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», сад «Эрмитаж», «Красная Пресня», ландшафтный парк на Нагатинском полуострове.

По данным специалистов компании «Метриум», всего около главных рекреационных пространств «старой» столицы реализуется 23 новых девелоперских проекта. Жилой метр в этих домах обходится в среднем в 920 тыс. руб., что почти в полтора раза дороже, чем в других локациях. Средневзвешенная стоимость жилого метра в городе — 620 тыс. руб. В среднем же покупка жилья в новостройке около одного из наиболее посещаемых парков обойдется в 76,2 млн руб., а средний бюджет сделки в Москве, в старых ее границах, — в пределах 36,5 млн руб. И все же среди строящихся домов в рассматриваемых локациях есть и варианты с более доступным прайсом.

Одно из самых доступных предложений представлено на востоке города в комплексе бизнес-класса в Измайлово (288 тыс. руб. за «квадрат» в 18-этажном объекте) и около 350 тыс. руб. за метр в доме неподалеку от парка «Сокольники» и набережной реки Яузы. На финальную стоимость предложения влияет целый ряд факторов, отмечают эксперты группы компаний «Основа», в том числе локация, транспортная доступность и стадия строительства.

Светлана Бардина