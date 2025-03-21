В нацпарке «Самарская лука» обнаружены канистры с опасными веществами

На территории Жигулевского лесничества национального парка «Самарская лука» обнаружено несанкционированное складирование канистр с неустановленным химическим веществом, сообщили сегодня в нацпарке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Маркировка на канистрах указывает на то, что они содержат вещества, опасные для окружающей среды.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Принято решение переместить канистры в безопасное место — для предотвращения возможного вреда объектам животного и растительного мира.

Алексей Алексеев