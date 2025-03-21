Редкий самолет долетит до Хитроу

Пожар на электроподстанции рядом с лондонским аэропортом Хитроу и остановка его работы на весь день затронут более 1,3 тыс. рейсов и почти 300 тыс. пассажиров, нанеся урон в «сотни миллионов фунтов». По мнению экспертов, остановка работы одного из крупнейших аэропортов мира может на несколько дней нарушить работу всей мировой системы авиасообщения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на электроподстанции рядом с лондонским аэропортом Хитроу

Фото: Courtesy of London Fire Brigade / Handout / Reuters Пожар на электроподстанции рядом с лондонским аэропортом Хитроу

Фото: Courtesy of London Fire Brigade / Handout / Reuters

По меньшей мере 1351 рейс будет так или иначе затронут из-за закрытия лондонского аэропорта Хитроу в связи с пожаром. Это подсчеты сервиса FlightRadar 24. Тем самым в общей сложности это затронет более 290 тыс. пассажиров. Ранее пресс-служба аэропорта сообщила, что из-за пожара он будет закрыт сегодня, 21 марта, весь день до 23:59 по местному времени. По данным FlightRadar 24, около 120 рейсов, которые уже находились в воздухе, пришлось перенаправить из Хитроу в другие аэропорты.

Возгорание произошло на электроподстанции в 2,4 км от аэропорта вчера, 20 марта, около 23:00 по местному времени (2:00 21 марта по московскому времени). В аэропорту было отключено электричество, в том числе затронутой оказалась и резервная система электроснабжения.

Министр транспорта Великобритании Эд Милибэнд заявил, что «катастрофический» пожар нарушил работу резервной системы, так что теперь инженеры работают над подключением второй резервной системы.

В пресс-службе Хитроу заявили, что пока неясно, когда удастся восстановить электроснабжение.

Рейсы отменены или перенаправлены в другие британские аэропорты или в аэропорты континентальной Европы. Некоторые американские авиакомпании развернули самолеты над Атлантикой и вернули их в пункт вылета. По мнению основателя консалтинговой компании в сфере авиации Endau Analytics Шукора Юсофа, остановка работы Хитроу может принести урон на «сотни миллионов фунтов».

По подсчетам Reuters, сильнее всего закрытие Хитроу затронет авиакомпании British Airways (у нее на сегодня запланирован 341 рейс с 68 тыс. пассажиров), Virgin Atlantic (31 рейс с 9 тыс. пассажиров) и Lufthansa (21 рейс с 3,8 тыс. пассажиров). Акции IAG, которой принадлежит British Airways, сегодня снизились на 2,2%, Lufthansa — на 2,4%, Air France KLM — на 2%. Индекс STOXX Europe 600 Travel & Leisure, в который входят акции европейских туристических компаний, упал более чем на 2%.

Хитроу — один из самых загруженных аэропортов: по итогам 2024-го он находился на четвертом месте в мире по пассажиропотоку с 51,6 млн пассажиров в год.

Его неожиданное закрытие на целый день сильно повлияет на авиасообщение в мире в целом, ведь система авиаперевозок выстроена вокруг того, что все самолеты и экипажи находятся в конкретное время в конкретном месте.

«Хитроу — один из крупнейших хабов в мире. Это нарушит работу авиакомпаний по всему миру»,— отметили в FlightRadar 24. «Вопрос в том, что авиакомпании будут делать с накопившимися пассажирами? Ближайшие несколько дней будут хаотичными»,— считает аналитик исследовательской компании Atmosphere Research Group Генри Хартевельдт.

Яна Рождественская