Аэропорт Хитроу в Лондоне временно закрыт из-за пожара

В результате возгорания на электроподстанции лондонский аэропорт Хитроу будет временно закрыт, сообщает пресс-служба воздушной гавани в социальной сети Х. По предварительной информации, работа будет прекращена до 23:59 21 марта по местному времени (02:59 22 марта по мск).

Управление заявляет, что из-за пожара в работе аэропорта могут возникнуть серьезные сбои в ближайшие дни. Пассажиров предупредили, что они не должны направляться в Хитроу до официального объявления о возобновлении его работы.

Как сообщает SkyNews, крупный пожар произошел в 2,4 км от аэропорта. Электричество отключено в нескольких тысячах зданий. В тушении участвуют 10 единиц техники и около 70 пожарных. Около 150 человек эвакуированы.

Более 120 судам, которые направлялись на посадку в Хитроу, пришлось изменить маршрут. Аэропорт считается наиболее загруженной воздушной гаванью в Европе.