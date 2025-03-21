Минздрав: смертность от ВИЧ-инфекции в России снизилась за пять лет на 19%

Смертность от ВИЧ-инфекции в России сократилась на 19% за последние пять лет, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По представленным им данным, охват противовирусной терапии сейчас составляет 90,5%. Слова министра приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года министр сообщал, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась на 40% с 2016 года. Господин Мурашко связывал это с реализацией государственной стратегии. Сейчас, по его словам, показатель находится на историческом минимуме. Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией за последние пять лет снизилось на 30%, охват населения скринингом вырос на 13% за десять лет, сообщал министр в феврале прошлого года.

По данным Роспотребнадзора, с момента обнаружения в 1987 году первого инфицированного ВИЧ по 31 декабря 2023 года общее количество выявленных случаев инфекции среди граждан РФ достигло 1,69 млн человек. Из них 495,3 тыс. умерли за весь период наблюдения (29,3%).

Подробнее — в материале «Ъ» «ВИЧ на минималках».

Полина Мотызлевская