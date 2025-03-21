«К чиновникам в МОК неожиданно стала возвращаться адекватность»

Олимпийское движение должно определиться, как защитить и поддержать спортсменов из всех стран, участвующих в конфликтах. Об этом заявила избранная президентом МОК Кирсти Ковентри. Так она ответила на вопрос о возвращении россиян на турниры. Что ждать от нового главы Международного олимпийского комитета (МОК)? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

В последнее время словосочетание «сдержанный оптимизм» стало трендом. Ведь, мягко говоря, далеко не все события оправдывают наши надежды. Вот и в спорте сейчас вроде все налаживается. Еще бы, новым главой МОК стала Кирсти Ковентри, а ведь выборы вполне мог выиграть, например, Себастьян Коу, русофоб и сторонник жесткой позиции по отношению к российскому спорту. После того как отзвучали аплодисменты, Ковентри подчеркнула, что будет верна основным ценностям организации:

«Это не просто огромная честь, хотя, безусловно, это так, но и напоминание о моем обязательстве перед каждым из вас. Я буду руководить этой организацией с гордостью и верностью нашим основным ценностям. И я сделаю все, чтобы вы испытывали гордость за этот выбор и, надеюсь, полную уверенность в принятом вами сегодня решении. Из всех разговоров, которые вела с каждым из вас, я знаю, насколько мощнее станет наше движение теперь, когда мы объединимся и начнем воплощать в жизнь идеи, которые мы разделяем».

Если ценности МОК за последние несколько лет не изменились, то вопрос с российскими спортсменами должен решаться положительно. По крайней мере, в одном из первых интервью после выборов Ковентри говорила о поддержке атлетов из всех зон военных конфликтов. Понятно, что президент МОК — должность политическая, и если будут определенные указания сверху, то вся эта риторика полетит в тартарары. Но не стоит забывать, что Кирсти, хоть и представляет Зимбабве, но проживает в США, где, кстати, получала образование. В свете последних событий это важное уточнение. Ведь господин Трамп трепетно относится к спорту и вряд ли будет на стороне тех, кто, уж простите, топит за изоляцию атлетов. Не просто же так тема матчей между клубами НХЛ и КХЛ возникла в разговоре президентов России и Америки.

По неподверженной информации, главы государств и возможность футбольной встречи обсудили. Кроме того, советник министра спорта Дмитрий Губерниев напоминает, что с Михаила Дегтярева сняли санкции: «С учетом отмены ограничений Евросоюза и Швейцарии в его отношении мы очень осторожно можем говорить о том, что лед тронулся. Можно предполагать, что возвращение российских спортсменов произойдет, может быть, даже в самые ближайшие сроки».

Сам Михаил Дегтярев еще до выборов президент МОК давал достаточно позитивные прогнозы: «Мы найдем общий язык с любым на этом посту. У меня положительный прогноз в восстановлении и Олимпийского комитета, и постепенного отхода от всех ограничений против наших спортсменов».

Подчеркну, что президент РФ Владимир Путин поздравил Ковентри с избранием и выразил уверенность, что она «заинтересована в продвижении благородных олимпийских идеалов». Также важным моментом стало переизбрание Шамиля Тарпищева членом МОК. Так что, на первый взгляд, ситуация в спорте действительно налаживается. Вообще к чиновникам в Международном олимпийском комитете как-то неожиданно, вдруг стала возвращаться адекватность, они даже бокс вернули в программу Игр. Так, глядишь, и бан с российских атлетов снимут полностью. Впрочем, лучше сейчас не забегать вперед, а следовать тренду на «сдержанный оптимизм».

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Владимир Осипов