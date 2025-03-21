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«Как будет развиваться международное спортивное движение в крайне нестабильном мире»

Мировые СМИ о новом президенте Международного олимпийского комитета

Избрание 41-летней олимпийской чемпионки по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве главой МОК широко обсуждается во всем мире. СМИ напоминают, что она заняла пост в условиях повышенной геополитической напряженности, и задаются вопросом, как она будет налаживать отношения с президентом США Дональдом Трампом и Олимпийским комитетом РФ.

Кирсти Ковентри

Кирсти Ковентри

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Кирсти Ковентри

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

CNN (Атланта, США)

Кирсти Ковентри избрана новым президентом МОК, став первой женщиной на этом посту и первым президентом из Африки

Кирсти Ковентри займет этот пост в условиях повышенной геополитической неопределенности во всем мире… Это вызывает многие вопросы о дальнейшем направлении Олимпийского движения в XXI веке, а также о таких сложных темах, как гендерная идентичность и равенство, и многих других.

Чем известна Кирсти Ковентри

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The New York Times (Нью-Йорк, США)

Сложная гонка за пост главы МОК

Победительнице выборов придется немедленно решать то, как будет развиваться спортивное движение в крайне нестабильном мире… Одной из первоочередных задач для нового президента МОК станут отношения с… Дональдом Трампом, ведь уже в 2028 году в Лос-Анжелесе состоится летняя Олимпиада…

Лидеру МОК также придется решать задачу отношений с Олимпийским комитетом РФ, который был отстранен от участия в парижской Олимпиаде из-за военного конфликта на Украине, а ранее…отстранялся из-за допинговых скандалов.

The Herald (Харари, Зимбабве)

Просто феноменально!

Кирсти Ковентри стала первой женщиной, возглавившей Международный олимпийский комитет

По всему миру… приветствовали прорывную победу Кирсти Ковентри… Вот как заместитель министра спорта, отдыха, искусства и культуры Николас Мойо суммировал настроение нации после этого решающего момента в мировом спорте. «Мы так счастливы. Это победа для всех нас, для Зимбабве,— сказал Мойо.— Победа для Африки и победа для молодых, победа для женщин»… Мойо также отдал должное президенту Мнангагве, назначившего ее министром спорта, с его умением видеть перспективу.

Daily Maverick (Кейптаун, ЮАР)

Кирсти Ковентри из Зимбабве стала первой женщиной во главе МОК и ее первым африканским президентом

Создатель современных Олимпийских игр барон Пьер де Кубертен… мог бы гордиться или же перевернуться в гробу. В конце XIX века было немыслимо, чтобы человек из Африки или женщина заняли высшую должность в МОК… Хотя Ковентри была членом МОК с 2013 года, это еще и победа абсолютного аутсайдера, которая вступила в гонку, не имея ни существенной финансовой поддержки, ни известной истории внутри организации.

Кто был президентом МОК до Кирсти Ковентри

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The Guardian (Лондон, Великобритания)

Кто же такая Кирсти Ковентри, которая теперь занимает самый влиятельный пост в мировом спорте?

Ковентри может быть неопытной. Но она готова к тому, чтобы заниматься всеми вызовами, которые находятся в сфере ее компетенции, будь то взаимодействие с президентами Трампом, Путиным или Си, превращение спорта в оружие или проблемы с управлением МОК в нестабильное десятилетие… Возможно, нам не стоит удивляться. В сумрачном мире зимбабвийской политики Ковентри доказала, что она умеет обходить подводные камни и взбираться на вершину.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

Выбор в неизвестность

На первый взгляд избрание Кирсти Ковентри первой женщиной-президентом Международного олимпийского комитета является историческим событием. Но ситуация намного сложнее… В африканской стране, которая перешла из-под господства белых расистов к господству чернокожего диктатора, она — белый министр в правительстве его преемника, также правящего с помощью… репрессий… Нужно подождать… Тогда станет ясно, что на самом деле знаменует собой эта женщина во главе спорта.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик

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