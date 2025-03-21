«Как будет развиваться международное спортивное движение в крайне нестабильном мире»

Избрание 41-летней олимпийской чемпионки по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве главой МОК широко обсуждается во всем мире. СМИ напоминают, что она заняла пост в условиях повышенной геополитической напряженности, и задаются вопросом, как она будет налаживать отношения с президентом США Дональдом Трампом и Олимпийским комитетом РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирсти Ковентри

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Кирсти Ковентри

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Кирсти Ковентри избрана новым президентом МОК, став первой женщиной на этом посту и первым президентом из Африки

Кирсти Ковентри займет этот пост в условиях повышенной геополитической неопределенности во всем мире… Это вызывает многие вопросы о дальнейшем направлении Олимпийского движения в XXI веке, а также о таких сложных темах, как гендерная идентичность и равенство, и многих других.

Сложная гонка за пост главы МОК

Победительнице выборов придется немедленно решать то, как будет развиваться спортивное движение в крайне нестабильном мире… Одной из первоочередных задач для нового президента МОК станут отношения с… Дональдом Трампом, ведь уже в 2028 году в Лос-Анжелесе состоится летняя Олимпиада…

Лидеру МОК также придется решать задачу отношений с Олимпийским комитетом РФ, который был отстранен от участия в парижской Олимпиаде из-за военного конфликта на Украине, а ранее…отстранялся из-за допинговых скандалов.

Просто феноменально!

По всему миру… приветствовали прорывную победу Кирсти Ковентри… Вот как заместитель министра спорта, отдыха, искусства и культуры Николас Мойо суммировал настроение нации после этого решающего момента в мировом спорте. «Мы так счастливы. Это победа для всех нас, для Зимбабве,— сказал Мойо.— Победа для Африки и победа для молодых, победа для женщин»… Мойо также отдал должное президенту Мнангагве, назначившего ее министром спорта, с его умением видеть перспективу.

Кирсти Ковентри из Зимбабве стала первой женщиной во главе МОК и ее первым африканским президентом

Создатель современных Олимпийских игр барон Пьер де Кубертен… мог бы гордиться или же перевернуться в гробу. В конце XIX века было немыслимо, чтобы человек из Африки или женщина заняли высшую должность в МОК… Хотя Ковентри была членом МОК с 2013 года, это еще и победа абсолютного аутсайдера, которая вступила в гонку, не имея ни существенной финансовой поддержки, ни известной истории внутри организации.

Кто же такая Кирсти Ковентри, которая теперь занимает самый влиятельный пост в мировом спорте?

Ковентри может быть неопытной. Но она готова к тому, чтобы заниматься всеми вызовами, которые находятся в сфере ее компетенции, будь то взаимодействие с президентами Трампом, Путиным или Си, превращение спорта в оружие или проблемы с управлением МОК в нестабильное десятилетие… Возможно, нам не стоит удивляться. В сумрачном мире зимбабвийской политики Ковентри доказала, что она умеет обходить подводные камни и взбираться на вершину.

Выбор в неизвестность

На первый взгляд избрание Кирсти Ковентри первой женщиной-президентом Международного олимпийского комитета является историческим событием. Но ситуация намного сложнее… В африканской стране, которая перешла из-под господства белых расистов к господству чернокожего диктатора, она — белый министр в правительстве его преемника, также правящего с помощью… репрессий… Нужно подождать… Тогда станет ясно, что на самом деле знаменует собой эта женщина во главе спорта.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик