Бортников провел встречу с министром безопасности КНР в Пекине

Китай настроен на расширение сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью, а также в сфере кибербезопасности, заявил министр общественной безопасности КНР Ван Сяохун по итогам встречи с директором ФСБ Александром Бортниковым в Пекине. Слова господина Вана приводит агентство «Синьхуа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ФСБ Александр Бортников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Директор ФСБ Александр Бортников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как передает агентство, Ван Сяохун заявил, что Китай настроен поддерживать многоуровневые встречи между правоохранительными органами и службами безопасности, а также укреплять партнерство. В ответ господин Бортников выразил готовность российских спецслужб поддерживать взаимодействие с Китаем.

Министр общественной безопасности Китая также отметил высокий уровень развития китайско-российских отношений под руководством лидера КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина.

В феврале этого года секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу побывал в Пекине с однодневным визитом. Целью поездки стала встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И. Стороны обсудили вопросы в сфере безопасности, а также международные и региональные проблемы.