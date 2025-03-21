По секрету всему свету

В рассекреченных документах по делу об убийстве Кеннеди сенсацией стали персональные данные чиновников и агентов ЦРУ. Обнародовать новый массив данных поручил президент Дональд Трамп. Он считает, что это отвечает общественным интересам. Сейчас в архиве около 5 млн страниц, из которых почти 3 тыс. Национальный архив опубликовал в 2023-м. Среди людей, чьи данные оказались раскрыты, например, сотрудники Госдепа. Многие уже начали замораживать банковские счета и планируют подавать иски к Национальному архиву. Как так вышло? Разбиралась Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: .ИТАР-ТАСС / DPA / Robert L. Knudsen Фото: .ИТАР-ТАСС / DPA / Robert L. Knudsen

«Президент Трамп открывает новую эру максимальной прозрачности»,— написала в Х в день публикации архивов директор Нацразведки Тулси Габбард. Правда, сенсационных подробностей убийства Кеннеди эксперты в документах не нашли. По крайней мере, пока из 80 тыс. обещанных Трампом страниц Нацархив оцифровал и опубликовал пока только 63 тыс. Среди них — фотокопии машинописных отчетов и рукописи, но и на их изучение уйдет время: некоторые файлы почти невозможно прочитать. Однако прозрачными в прямом смысле оказались персональные данные 200 человек: номера соцстрахования, места и даты рождения. Многие из этих людей все еще живы, отмечает The New York Times, в частности, бывший адвокат предвыборной кампании Трампа Джозеф Дидженова. Он заявил СМИ, что планирует подать в суд за нарушение законов о конфиденциальности: «Это абсолютно возмутительно. Это небрежно, непрофессионально, это не только означает кражу личных данных, но мне еще и угрожали. Мне уже приходилось сообщать ФБР о реальных угрозах в мой адрес. На свободе находятся опасные люди».

Как отмечает The Washington Post, многие из тех, чьи данные оказались обнародованы, за последние годы дослужились до высоких позиций. Среди них сотрудники Госдепа, включая помощника госсекретаря США и известные юристы. 17 марта Дональд Трамп объявил, что документы рассекретят уже через сутки. «Вам придется много читать»,— отметил глава Белого дома. Тезис, как оказалось, относился не только ко всем желающим изучить материалы без купюр, которые, как писало Associated Press, долгие годы сбивали с толку и способствовали распространению теорий заговора, но и к сотрудникам американского Минюста. До полудня 18 марта каждому из них пришлось прочитать до 500 файлов. Ошибки были неизбежны, заявил автор книги «Полвека Кеннеди» Ларри Сабато в интервью радио Time: «Есть, по крайней мере, один документ со списком людей и их номерами соцстрахования. Некоторые из них еще живы.

Это незаконно, нужно было удалить эти данные с соответствующей пометкой. Как это произошло? Все делалось в последние минуты.

Юристы в Белом доме не спали всю ночь, пытаясь успеть к сроку, и, конечно, все делали наспех. Некоторым из этих файлов больше 60 лет, и у них было время посмотреть их. И Дональд Трамп несколько месяцев обещал опубликовать архивы, время было».

Оценить масштаб последствий раскрытия персональных данных еще предстоит экспертам. Список, к тому же, еще может разрастись. Но даже через суд пострадавшие едва ли смогут себя защитить, считает юрист из Вашингтона Игорь Слабых: «Джинна обратно в бутылку не запихнешь. В Соединенных Штатах основная идентификация, неважно, получаете ли вы госуслуги или открываете компанию, происходит по номеру социального страхования. Это что-то вроде ИНН. Несанкционированный доступ может привести к тому, что будет похищена личность. Если человек пострадает, возможен иск, но нужно будет доказать, что именно из-за того, что опубликовали данные, преступник получил доступ к номеру социального страхования. По идее, могут вмешаться регуляторы, но, мне кажется, никто при текущей администрации не станет этого делать».

Конгресс США еще в 1992 году постановил обнародовать все документы, связанные с убийством Кеннеди в течение 25 лет. Но и сам Трамп при первом сроке, а потом и Байден, а также ФБР и ЦРУ настаивали на продлении статуса секретности из-за угроз нацбезопасности страны.

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Екатерина Вихарева