19 многоквартирных жилых домов в северной части Уфы остались без горячей воды

В Орджонкидзевском районе Уфе из-за аварии отключены от горячего водоснабжения 19 многоквартирных домов. Как сообщает пресс-служба администрации, «в связи с технической необходимостью» приостановлена подача горячей воды в 14 домов на нечетной стороне улицы Шота Руставели и в пять домов на Российской улице.

Под временное отключение попало пять девятиэтажных, четыре шестиэтажных и 10 пятиэтажных домов. Ограничения будут действовать до 14:00, уточнили в администрации.

Идэль Гумеров