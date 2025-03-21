Россия импортирует 90–95% замороженных ягод

Как выяснил «Ъ», крупные производители продуктов и алкоголя в России испытывают нехватку ягодного сырья. 70–75% свежих и 90–95% замороженных ягод импортируется, в том числе из США и Западной Европы. Самообеспеченность страны ягодами не превышает 20%. В 2024 году импорт превысил 140 тыс. т, тогда как в 2023 году в России произвели лишь 20,7 тыс. т замороженных ягод.

Цены на ягоды растут быстрее инфляции. По оценкам экспертов, рост составил 30–40%, а тенденция сохраняется. Рестораторы переходят на замороженные ягоды, но для производителей алкоголя замена сырья сложнее.

В 2023 году в России произвели 25,4 тыс. т культивируемых ягод, но в 2024 году объемы упали на 15% из-за погоды. Основные дикоросы — черника, брусника, морошка и клюква — традиционно ориентированы на экспорт, но их сбор сокращается.

Эксперты прогнозируют дефицит ягод в ближайшие годы. Развитие отрасли сдерживается высокой стоимостью закладки насаждений (до 3–5 млн руб./га) и нехваткой рабочей силы. Для уборки 1 га клубники требуется 20–30 человек.

Рост цен и дефицит сырья могут привести к сокращению производства настоек и других продуктов, зависящих от ягод.

Подробнее об этом читайте в материале «У алкогольных компаний сбились настойки».