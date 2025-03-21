У алкогольных компаний сбились настойки

Сделавшие ставку на настойки производители крепкого алкоголя могут скорректировать ассортимент из-за нехватки ягод, которые к тому же за год подорожали на 30–40%. Рост цен легко переваривают рестораторы, но для производителей он может создать проблемы: с существенным подорожанием настоек в рознице потребители перейдут на их домашнее изготовление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Крупные производители алкоголя могут сократить выпуск настоек, заявили 20 марта на форуме Wine Expo представители «Татспиртпрома» и Ladoga. Это, по их словам, связано с ограниченным предложением ягодного сырья. В Ladoga пояснили, что производителю может быть целесообразно отказаться от отдельных позиций настоек, но их сохраняют для ассортимента. Позже в компании уточнили “Ъ”, что ряд поставщиков время от времени сталкиваются с нехваткой сырья. В «Татспиртпроме» уточнили “Ъ”, что могут возникать сложности с отдельными компонентами из-за роста спроса.

Снижение производства настоек может стать новым трендом. Согласно аналитической компании «Нильсен», их натуральные продажи с февраля 2024 года по январь 2025 года увеличились на 21,4% год к году, денежные — на 31,3%. Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский говорит, что производители крепкого алкоголя наращивают ассортимент настоек последние пять лет вслед за спросом. Сейчас у каждой крупной компании в портфеле по пять-семь наименований, говорит он.

Но потребление ягод в России увеличивается не только за счет алкоголя.

С ростом цен на какао-бобы их, например, активнее используют кондитеры, говорит руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий поясняет, что производители продуктов питания и алкоголя чаще используют культивируемые ягоды — смородину, аронию (черноплодная рябина), крыжовник и клюкву. Российские производители, по ее словам, пока не могут обеспечить спрос: 70–75% свежих и 90–95% замороженных ягод завозятся в Россию из-за рубежа.

Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров считает, что самообеспеченность ягодами в России не более 20%. По его словам, в 2024 году импорт превысил 140 тыс. тонн. Для сравнения: в прошлом году в России произведено всего 20,7 тыс. тонн замороженных ягод. Импортные поставки, по словам госпожи Козий, осуществляются в том числе из США и Западной Европы. Их стоимость и срок растут из-за общеполитической конъюнктуры.

Ягоды дорожают быстрее инфляции, констатирует господин Гафаров. Бренд-бар-менеджер «Якитории» Андрей Захаров оценивает рост в 30–40%. Управляющий партнер The Last Bar Давид Автандилов говорит об увеличении цен на 40% и сохранении тренда. Эксперт уточняет, что рестораторы закупают в основном замороженную продукцию, а эссенции практически не используют.

Основатель сети «Рюмкабар» Елена Кириллова объясняет, что перебои с поставками и рост стоимости отдельных наименований для общепита меньшая проблема, чем для производителей. «Если вдруг пропал или сильно вырос в цене крыжовник, можно вывести эту настойку из меню и ввести другую, из более доступного сырья»,— объясняет она. На производстве, по словам эксперта, этот процесс значительно сложнее.

140 тысяч тонн ягод импортировала РФ по итогам 2024 года, самостоятельно произведя 20,7 тыс. тонн.

Объем производства культивируемых ягод в России в 2023 году, по словам Ирины Козий, составил 25,4 тыс. тонн. Эксперт поясняет, что данные за 2024 год пока не опубликованы, но производство плодовой продукции упало на 15%, до 1,6 млн тонн, из-за погоды. Основными ягодами-дикоросами Ирина Козий называет чернику, бруснику, морошку и клюкву. Их сбор, по ее словам, всегда был ориентирован на экспорт и сейчас сокращается под давлением ограничений. Эксперт поясняет, что в России ягоды обычно проходят первичную заморозку, промышленных мощностей для их очистки и обработки нет.

Артур Гафаров считает, что на российском рынке в ближайшем будущем сохранится некоторый дефицит ягод. Их производство будет расти, но медленно, поясняет госпожа Козий. Его сдерживают высокая стоимость закладки насаждений, которая в открытом грунте составляет до 3–5 млн руб. на 1 га. Для туннельных теплиц, по словам госпожи Козий, она может составлять более 30 млн руб. на 1 га. На возврат инвестиций уходит шесть-восемь лет, говорит она. Эксперт указывает и на дефицит персонала: для уборки 1 га клубники нужны 20–30 человек.

Елена Кириллова замечает, что настойки остаются наиболее маржинальной продукцией для баров: «Потребители готовы платить 250–300 руб. за рюмку, а в рознице столько стоит бутылка». Одновременно она предполагает, что, если на полке цена вырастет до 500–600 руб., спрос может снизиться. Андрей Московской тоже сомневается, что спрос на премиальные настойки будет массовым. Потребители, по его словам, скорее переключатся на их самостоятельное производство из водки дома.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова, Дарья Андрианова