Прокуратура усмотрела халатность чиновников после крупного пожара в Приморье

Прокуратура Приморского края направила следственным органам материалы проверки, на основании которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении чиновников администрации Партизанского городского округа. Поводом послужил крупный пожар, случившийся накануне в селе Авангард. В результате сгорели один жилой дом, три неэксплуатируемых жилых дома, три хозяйственные постройки и повреждено «не менее двух неэксплуатируемых домов», сообщила сегодня прокуратура.

По мнению надзорного ведомства, чиновниками Партизанска «ненадлежащим образом исполнялись обязанности по очистке территории населенного пункта от сухой растительности и мусора».

По данным главка МЧС, в селе Авангард 20 марта произошло возгорание сухой растительности и строений. Площадь пожара составила 3 тыс. кв. м. В ликвидации пожара принимали участие 34 сотрудника МЧС России, было задействовано восемь единиц техники.

Администрация Партизанска, в свою очередь, сообщила, что постройки в селе Авангард пострадали в результате «перехода пала сухой растительности» на дома. По данным чиновников, погибших и пострадавших на пожаре нет. https://t.me/partizansk_go/36486?single Власти муниципалитета уточнили, что «практически все» пострадавшие дома «находятся на шахтовых выработках и были расселены еще много лет назад».

На территории села Авангард введен локальный режим ЧС.

Алексей Чернышев, Владивосток