Бывшие новосибирские либерал-демократы участвуют в праймериз «Единой России»

Трое из шести членов формально существующей фракции ЛДПР в законодательном собрании Новосибирской области уже зарегистрировались для участия в праймериз «Единой России» (ЕР). Они занесены в базу данных электронного предварительного голосования (ЭПГ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В отборе кандидатов от ЕР на предстоящих выборах в областной парламент намерены принять участие Евгений Шаблинский и Роман Казаков. В свою очередь, Дмитрий Курочкин планирует стать кандидатом в депутаты горсовета Новосибирска. Все трое указаны в качестве сторонников «Единой России».

Депутат горсовета Евгений Лебедев, избранный в горсовет Новосибирска в качестве кандидата от ЛДПР, также зарегистрировался на праймериз к выборам в заксобрание. Осенью 2024 года он покинул ряды либерал-демократов. Согласно материалам ЭПГ, в настоящее время господин Лебедев является членом ЕР.

По итогам выборов 2020 года пять человек вошли во фракцию ЛДПР в новосибирском горсовете (в дальнейшем была расформирована). В настоящее время четверо из них указаны в базе данных праймериз по отбору кандидатов в депутаты горсовета в качестве членов ЕР. Помимо Евгения Лебедева, в их числе Ирина Беспечная, Инна Ильиных и Евгений Прохоров.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце 2024 года ЛДПР провела кадровую чистку в новосибирском региональном отделении. В результате нее членов партии не осталось в заксобрании и горсовете Новосибирска.

В сентябре пройдут выборы депутатов заксобрания Новосибирской области и горсовета Новосибирска.

Валерий Лавский