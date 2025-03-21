Трое жителей Ингушетии осуждены на Колыме за попытку продажи 2 кг драгметалла

Суд в Магаданской области признал виновными в незаконном обороте драгоценных металлов троих жителей Ингушетии, сообщила прокуратура региона. За незаконные хранение и перевозку в особо крупном размере и попытку сбыта (ч. 5, ст. 191 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 191 УК РФ) их приговорили к лишению свободы на сроки от четырех до четырех с половиной лет с отбыванием в колонии общего режима. Также каждый оштрафован судом на 1 млн руб.

В ходе разбирательства установлено, что один из фигурантов в районе аэропорта Сусумана приискал свыше 2 кг рассыпного и самородного золота и спрятал в лесном массиве. Спустя восемь лет он перепрятал добычу в гараж. Год спустя он вовлек двоих знакомых в план по реализации драгметалла. По версии следствия, сообщники с использованием инструментов и оборудования переплавили золото с серебром в слитки и подготовили к продаже.

Выявлением и пресечением преступления занимались сотрудники УФСБ по региону. Золотосеребряный сплав был изъят из незаконного оборота. Приговор пока в законную силу не вступил.

Эрнест Филипповский, Хабаровск