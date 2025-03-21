Умер сыгравший в «Докторе Хаусе» актер Уингз Хаузер

Американский актер Уингз Хаузер, известный по ролям в сериалах, в том числе в «Докторе Хаусе», умер в возрасте 77 лет, сообщает The Hollywood Reporter. Дочь актера Брайт рассказала, что он скончался 15 марта в своем доме в Санта-Монике в Калифорнии после долгой борьбы с хронической болезнью легких. В последнее время он использовал кислородный баллон.

Уингз Хаузер начал сниматься в кино с 1967 года. Первым проектом, который принес ему популярность, стал сериал «Молодые и дерзкие» в 1977 году, в котором он сыграл Грега Фостера. В общей сложности на его счету более ста проектов, среди которых — 41 сериал, в том числе «Беверли-Хиллз, 90210», «Она написала убийство» и «Менталист». Также исполнил одну из главных ролей в фильме «Полиция нравов» (1982 год). Одним из последних его проектов был сериал «Напарницы» (2010–2016).

Мелодрама «Крутые ребята не танцуют» в 1987 году принесла ему номинацию на премию «Независимый дух» за лучшую мужскую роль. В 1983 году написал рассказ «Редкая отвага», который в 1983 году был экранизирован режиссером Тедом Котчеффом. Его сын Коул Хаузер также стал актером.