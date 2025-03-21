Часть Горно-Алтайска осталась без света из-за поджога подстанции

Неизвестный устроил поджог на территории подстанции Горно-Алтайска. Из-за этого без электроэнергии осталась часть города, сообщил глава Алтая Андрей Турчак. По его словам, аварийные работы закончат в течение 4–6 часов.

Господин Турчак рассказал, что злоумышленник слил масло из двух трансформаторов и умышленно устроил пожар. Губернатор заверил, что «действиям вредителя или вредителей будет дана должная оценка». Он поблагодарил дежурную смену подстанции, которая оперативно потушила возгорание.

«Необходимые действия по восстановлению электроснабжения предпринимаются аварийными службами. Центр города уже подключен. Социальные объекты запитаны по резервной схеме»,— уточнил Андрей Турчак в Telegram.

В ночь на 20 марта неизвестные совершили поджог на подстанции Тельмана в Ленинградской области. Площадь пожара составила 10 кв. м, оборудование не пострадало.