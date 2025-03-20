Неизвестные совершили поджог на подстанции Тельмана в Ленобласти

В Тосненском районе Ленинградской области в ночь на 20 марта был совершен поджог на подстанции Тельмана. О произошедшем полиции сообщил сотрудник ПАО «Россети Ленэнерго», пишет 78.ru.

Работник заявил о взрыве на подстанции. Правоохранители нашли на месте происшествия повреждение сооружения. Сотрудники ведомства установили, что злоумышленники спилили замок на заборе и подожгли ограждение с внутренней стороны подстанции. Далее сработала система защиты, в поселках Тельмана и Ям-Ижора прервалась подача электроэнергии, она была возобновлена в 5:38. При этом оборудование не пострадало.

Площадь пожара составила десять кв. метров. Специалисты уточняют сумму причиненного ущерба. В 20 метрах от забора нашли канистру объемом пять литров. Емкость наполовину была наполнена жидкостью коричневого цвета.

На месте инцидента работают следователи. Подозреваемые в совершении поджога пока не задержаны.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поджог вышки сотовой связи «Билайна» произошел ночью в Парголово.

Татьяна Титаева