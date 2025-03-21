Для спасения Умара Астамирова не хватает 797 182 руб.

Медицинский директор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Ольга Герова: «У мальчика тяжелое генетическое заболевание крови — анемия Фанкони. Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, Умару по жизненным показаниям требуется проведение трансплантации костного мозга от неродственного донора. Подбор и активацию неродственного донора, а также доставку трансплантата организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

Стоимость подбора, активации донора и доставки трансплантата 897 182 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 100 тыс. руб. Не хватает 797 182 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Умара Астамирова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет папы Умара — Ислама Ибрагимовича Астамирова. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).