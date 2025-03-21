46 процентов составит ставка кредитования overnight в Турции с 21 марта — экстренное решение об этом принял Центробанк страны. Повышение ставки сразу на два процентных пункта объясняется стремлением поддержать национальную валюту — лиру. На новостях о задержании мэра Стамбула оппозиционного политика Экрема Имамоглу 19 марта обменный курс обвалился до 41,1 лиры за доллар. В ЦБ Турции подчеркнули, что при значительном и устойчивом ухудшении инфляционной ситуации регулятор может дополнительно ужесточить монетарную политику. Среди других мер, призванных поддержать курс,— рекордные продажи иностранной валюты Центробанком (их объем, по предварительным оценкам, составил как минимум $5 млрд).