МУЭТу объявили конечную

Апелляционная инстанция арбитражного суда решила судьбу имущества банкротного муниципального управления электротранспорта (МУЭТ) Уфы. Трамвайные и троллейбусные депо, подвижной состав, автотранспорт, здания и сооружения, ранее оцененные в 1,9 млрд руб., суд постановил передать мэрии. Администрация должна будет выплатить

за активы 984 млн руб. компенсации, за счет которой будут погашаться кредиторская задолженность, которая оценивается в размере около 1,4 млрд руб. Решением вряд ли останутся довольны как основной кредитор — ФНС, так и мэрия, рассчитывавшая получить имущество за 67 млн руб. Конкурсный управляющий МУЭТ Айдар Газдалетдинов сообщил «Ъ-Уфа» , что доволен решением суда «частично».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Имущество уфимского МУЭТ, занимавшегося организацией пассажирских перевозок, будет передано администрации города. Соответствующее решение принял Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Участники процесса длительное время не могли согласовать сроки и цену продажи имущества должника, который был признан банкротом в 2020 году. Общая кредиторская задолженность предприятия оценивается в 1,4 млрд руб., из которых 641,9 млн руб. включены в реестр требований. В декабре 2023 года мэрия попросила суд обязать конкурсного управляющего МУЭТ передать социально значимое имущество предприятия в муниципальную собственность. Спустя два месяца ФНС России заявила ходатайство о взыскании с администрации Уфы 4,2 млрд руб. компенсации за это имущество. В июне 2024 года конкурсный управляющий Айдар Газдалетдинов попросил суд разрешить разногласия по поводу условий реализации активов предприятия.

В сентябре прошлого года арбитражный суд Башкирии вынес определение о разрешении разногласий: он отклонил ходатайства мэрии и ФНС, утвердив предложенные конкурсным управляющим условия продажи социально значимого имущества МУЭТ. В частности, суд согласился с доводами о том, что активы должны быть выставлены на четвертые по счету торги (предыдущие три процедуры не состоялись из-за отсутствия заявок) по начальной «разумной» цене 2,95 млрд руб. и ценой отсечения 1,48 млрд руб.

В апелляционной жалобе межрегиональная инспекция ФНС по управлению долгом настаивала на компенсации в размере 4,2 млрд руб. Администрация полагала, что имущество должно быть передано безвозмездно, так как перспективы реализовать его нереалистичны.

В дальнейшем налоговая предложила снизить размер компенсации до 2,6 млрд руб., а представитель мэрии — до остаточной стоимости имущества в размере 67 млн руб. Конкурсный управляющий предлагал установить ее на уровне 1,89 млрд руб. — по данным оценки с коэффициентом на социальную значимость и масштабность лота.

Разрешая разногласия, суд апелляционной инстанции учел, что передача имущества мэрии гарантирует, что в Уфе продолжат курсировать трамваи и троллейбусы. Размер компенсации с учетом износа имущества суд определил на уровне 984 млн руб.

Как сообщил «Ъ-Уфа» конкурсный управляющий предприятий МУЭТ Айдар Газдалетдинов, текущая задолженность только перед ФНС ежедневно увеличивается на 490 тыс. руб., а 15 месяцев, в течение которых рассматривалось заявление о разрешении разногласий, обошлись должнику в 140 млн руб.

«Скажем так, решением суда я удовлетворен на 75%, потому что только на 75% будут погашены текущие и реестровые требования. Все-таки я представляю интересы не только должника, но и кредиторов. Справедливо было бы, если бы компенсация была в размере погашения всего реестра»,— прокомментировал господин Газдалетдинов.

Администрация Уфы намерена подать кассационную жалобу на постановление апелляционной инстанции.

«Решение апелляционной инстанции вступает в силу незамедлительно, а вопрос исполнения решения суда администрацией города зависит от того, будут ли другой стороной совершены процессуальные действия, направленные на его исполнение»,— сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии.

В УФНС по Башкирии комментарий вчера не предоставили.

«Социально значимое имущество, конечно, должно быть передано муниципалитету. А вопрос компенсации — это работа оценщиков. Ведь все банкротные активы в обязательном порядке оценивают перед реализацией, так как деньги полученные от передачи имущества идут кредиторам. Поэтому снижение цены муниципалитетом, конечно же, возможно, и даже нужно. Ведь если приобрести имущество по завышенной стоимости, это может стать поводом для расследования и возможных рисков уголовного преследования»,— отмечает управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко.

Наталья Балыкова