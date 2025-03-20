Индейка инвестиционная

Как стало известно «Ъ-Уфа» , принадлежащая экс-депутату Госдумы Евгению Туголукову компания «Союзпромптица», являющаяся одним из крупнейших производителей индейки в России и владельцем бренда «Индюшкин», собирается в два раза увеличить производственные мощности. Компания планирует построить завод в Кумертау. Объем предполагаемых инвестиций в компании не раскрывают. Городские власти ожидают, что благодаря новому производству появятся 700 новых рабочих мест. Эксперты положительно оценивают перспективы расширения бизнеса, отмечая отставание предложения мяса и продуктов из индейки от спроса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продукцию под брендом "Индюшкин" будут производить не только в Мелеузе, но и в Кумертау

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Продукцию под брендом "Индюшкин" будут производить не только в Мелеузе, но и в Кумертау

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Владеющее Башкирским птицеводческим комплексом имени Мажита Гафури (находится в Мелеузе) ООО «Союзпромптица» 6 марта зарегистрировало новое юридическое лицо — ООО «Союзпромптица-Кумертау». Как узнал «Ъ-Уфа» , это может быть связано с планами компании расширить производство, построив завод по переработке мяса индейки.

По имеющейся информации, «Союзпромптица» обратилась в администрацию Кумертау с предложением разместить современный мясоперерабатывающий комплекс. Место для объекта еще не подобрано, прорабатываются возможные варианты размещения. В случае необходимости проект должен будет пройти экологическую экспертизу. В администрации Кумертау, по данным «Ъ-Уфа» , рассчитывают, что реализация проекта позволит создать 700 рабочих мест.

ООО «Союзпромптица» зарегистрировано в 2022 году в Мелеузе. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», 45% организации принадлежит экс-депутату Госдумы Евгению Туголукову (доля в залоге у Промсвязьбанка), по 20% — комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондам «Кварк» и «Ресурс». 10% владеет Валентина Галицкая, по 2,5% — Алена Баендаева и Юлия Серых (доли в залоге у Промсвязьбанка). Как сообщили «Ъ-Уфа» в самой «Союзпромптице», в 2024 году выручка компании превысила 8 млрд руб.

Компания является учредителем «Московской сетевой компании», которая в 2022 году за 3,3 млрд руб. приобрела обанкротившийся Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури, производивший мясо под брендом «Индюшкин». В начале этого года «Союзпромптица» выкупила бренд за 82 тыс. руб.

Информацию о планах расширить производство подтвердили в самой компании. Как сообщил «Ъ-Уфа» операционный директор «Союзпромптицы» Ратмир Абдрашитов, рассматриваются площадки для предполагаемого строительства «во многих муниципальных округах», в том числе и в Кумертау. Производитель намерен вдвое увеличить мощности — с планируемых в этом году 42 тыс. тонн в живом весе до 80 тыс. тонн. В то же время господин Абдрашитов подчеркнул, что «многое в развитии предприятия зависит от вложений и поддержки со стороны государства — это и льготные условия кредитования, и решение инфраструктурных вопросов».

Стоимость проекта и сроки строительства неизвестны. В мэрии Кумертау вчера комментарий не дали.

По данным Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ), в прошлом году «Союзпромптица» произвела более 30 тыс. тонн мяса в убойном весе и заняла третье место в списке крупнейших производителей индейки после холдингов «Дамате» и «Черкизово». Всего в 2024 году в России было произведено 438 тыс. тонн индейки в убойном весе, по сравнению с 2023 годом объем вырос на 3,8%. Темпы роста отрасли при этом в два раза превышают средние показатели в птицеводстве. По оценкам Ассоциации «Объединение мясопереработчиков» (АСОМ), в 2024 году потребление индейки составило 2,84 кг на душу населения, за год показатель вырос на 3,6%.

Исполнительный директор НАПИ Анатолий Вельматов полагает, что расширение производства может стать выгодным вложением, так как рынок мяса индейки не удовлетворен. «Потребитель, распробовав мясо индейки, хочет большего, видеть его в мясопереработке, готов покупать в виде колбасы или сосисок. Поэтому все проекты, которые направлены на производство сырья в виде мяса и субпродуктов, сейчас востребованы»,— рассказал он «Ъ-Уфа».

Кроме того, по мнению господина Вельматова, потребление мяса индейки в России растет ежегодно на 10-15%, а объем производства необходимо увеличить минимум на 25-30% к 2030 году.

Директор Ассоциации «Объединение мясопереработчиков» Екатерина Лучкина отмечает, что в прошлом году спрос на индейку по-прежнему превышал предложение несмотря на рост производства.

В то же время, по мнению эксперта, сдерживающим фактором для производства индейки может быть недопоставка импортного инкубационного яйца, так как процесс полного замещения отечественным яйцом займет время. Кроме того, в отрасли сейчас есть ряд сложностей: высокая ключевая ставка, высокая стоимость рабочей силы, расходных материалов и энергоносителей, отметила госпожа Лучкина. Существенным риском также является птичий грипп.

Вместе с тем, по мнению директора АСОМП, у отрасли большие перспективы: «Темп роста в индейководстве был вдвое выше, чем в среднем по птицеводству. Две глобальные задачи — насыщение внутреннего рынка и развитие экспорта — станут драйверами роста производства», — поделилась Екатерина Лучкина, добавившая, что приобретение бренда «Индюшкин» свидетельствует о движении компании «по намеченному плану».

Идэль Гумеров