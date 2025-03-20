Захарова: представителей МИДа не будет на встрече с США в Саудовской Аравии

В составе российской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии 24 марта не будет представителей МИД РФ. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова. Делегацию РФ возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, экспертные группы двух стран соберутся для того, чтобы проработать инициативу по безопасности судоходства в акватории Черного моря.

19 марта советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц сообщил, что провел телефонный разговор с Юрием Ушаковым. Стороны договорились, что их «технические группы» встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы обсудить реализацию частичного прекращения огня.

Во вторник, 18 марта, состоялся второй за полтора месяца телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе беседы президент Владимир Путин поддержал идею об отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. Также он дал соответствующую команду военным. 24 марта в Эр-Рияде пройдут переговоры США и Украины. В этот же день запланирована отдельная встреча представителей Вашингтона с Москвой.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».