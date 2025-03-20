Коронавирус сдается

В Москве на долю коронавируса приходится всего 1% в общей структуре заболеваемости сезонными инфекциями: это исторический минимум, заявили в столичном департаменте здравоохранения. В других регионах, убедился «Ъ», заболеваемость ковидом также снижается, но разными темпами. COVID-19 окончательно утратил свои агрессивные свойства, говорят опрошенные «Ъ» эксперты, но предупреждают, что вирус до сих пор способен мутировать и представляет опасность для людей с хроническими заболеваниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Заболеваемость коронавирусом в Москве достигла «исторического минимума», заявили в столичном департаменте здравоохранения: в структуре общей заболеваемости вирусами гриппа и ОРВИ ковид не превышает 1%. Госпитализации пациентов с COVID-19 находятся на минимальном уровне, тенденций к росту нет. В других регионах заболеваемость также снижается, но везде разными темпами. По данным Роспотребнадзора, в Санкт-Петербурге ковидом сейчас болеет лишь 301 человек, что на 36,5% меньше, чем неделю назад. В Татарстане с 3 по 9 марта зафиксировали 104 случая COVID-19 (на 22,9% меньше, чем неделей ранее). В Томской области с 10 по 16 марта выявлено 18 случаев (сокращение в 2,3 раза), в Курской области — 14 случаев (в 1,7 раза). По данным Роспотребнадзора на 18 марта, в целом по стране за неделю заболеваемость ковидом сократилась на 14,6% (3,8 тыс. зарегистрированных случаев на всю страну).

Ковид сейчас переносится легко, большая часть людей не обращается за помощью, поясняет врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков, а среди тех, кто обращается, не все проходят тестирование.

Этот вид инфекции, по его словам, сейчас диагностируется исключительно по результатам ПЦР, при этом тесты врачи делают выборочно. «Поэтому утверждать, что заболеваемость ковидом падает, нельзя,— считает господин Поздняков.— Корректней говорить, что ковид сейчас в основной массе протекает нетяжело и, соответственно, подавляющее большинство случаев остаются нерасшифрованными, поэтому не учитываются в структуре заболеваемости».

«Большинство людей переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме,— соглашается врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Анастасия Агаева.— Но заболевание остается потенциально опасным для тех, кто находится в группе повышенного риска, например пожилые, пациенты с хроническими заболеваниями, люди с ослабленными иммунитетом, курящие». Хотя коронавирусная инфекция составляет меньшую долю в структуре ОРВИ, вирус эволюционирует и появляются новые штаммы (одним из последних стал XBB.1.16 — подвид штамма «омикрон»), добавляет госпожа Агаева. Симптомы новой инфекции остаются схожими с другими формами COVID-19: кашель, лихорадка, повышенная утомляемость и потеря вкуса и/или обоняния.

На фоне снижения распространения ковида заболеваемость ОРВИ и гриппом третью неделю подряд держится на высоком уровне, заявляли ранее в Роспотренабзоре: еженедельно регистрируется более 1,1 млн случаев. В Санкт-Петербурге, к примеру, за неделю выявлено 48,5 тыс. случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. При этом в трети регионов началось снижение заболеваемости. В структуре респираторных вирусов грипп сохраняет лидирующее положение, в частности грипп B и A(H1N1). «С учетом заболеваемости приостанавливается учебный процесс в образовательных учреждениях,— заявили в Роспотренабзоре.— На прошлой неделе было закрыто 462 школы и 162 детских дошкольных учреждения, 11 школ-интернатов и одно ПТУ. Ситуация на контроле Роспотребнадзора».

Наталья Костарнова; региональная корсеть «Ъ»