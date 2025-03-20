Гутерриш готов выступить посредником по Украине при согласии сторон

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов быть посредником в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря генсека Фархан Хак. Господин Гутерриш еще не связывался ни с одной из сторон переговорного процесса, но ожидает их согласия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

«В последнее время звонков не было, однако генеральный секретарь дал ясно понять различным представителям желание ООН предоставить свои посреднические услуги, если это устроит стороны (мирного урегулирования.— “Ъ”)»,— отметил господин Хак, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Он напомнил, что в отношении Москвы и Киева Антониу Гутерриш предпринимал такой шаг в прошлом, например с черноморской зерновой инициативой. «Он хотел бы сделать это вновь, если будут позволять условия»,— сказал Фархан Хак.

В декабре 2022 года генсек ООН уже выдвигал свою кандидатуру на роль посредника в решении российско-украинского конфликта. Тогда он делал акцент и на согласии обеих стран с его участием.

Во вторник, 18 марта, состоялся второй за полтора месяца телефонный разговор лидеров России и США. В ходе беседы президент Владимир Путин поддержал идею об отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. Также он дал соответствующую команду военным. 24 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдут переговоры США и Украины. В этот же день запланирована отдельная встреча представителей Вашингтона с Москвой.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».