Гутерреш заявил о готовности стать посредником в мирном урегулировании на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов стать посредником в урегулировании конфликта на Украине, если на это согласятся все стороны, в том числе Россия. Об этом ТАСС сообщили в офисе господина Гутерреша.

«Как ранее неоднократно заявлял генеральный секретарь, он может быть посредником, только если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником»,— заявили в ООН.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина хочет до конца февраля провести «мирный саммит» на площадке ООН. При этом Россию намерены пригласить только после международного трибунала. Позже в Кремле заявили, что Россия никогда не следовала чужим условиям в украинском вопросе. В МИД РФ подчеркнули, что Москва не отвергает переговоры с Киевом, но не будет вести их на его условиях.

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Дарья Эрозбек