Посольство ФРГ спустя 13 лет возобновило работу в Сирии

Посольство ФРГ вновь открылось в Сирии, сообщил спецпосланник Германии по республике Штефан Шнек. Господин Шнек и возглавит диппредставительство до официального выбора посла. Оно закрылось в 2012 году, когда в Сирии началась гражданская война.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khalil Ashawi / Reuters Фото: Khalil Ashawi / Reuters

«Мы рады тесно сотрудничать со всеми сирийцами ради лучшего будущего Сирии»,— написал Штефан Шнек в социальной сети X. По его словам, официально открыла посольство в республике глава МИД Германии Анналена Бербок. При этом из-за небольшого посольского штата визовые и консульские вопросы будут по-прежнему решаться в Бейруте (Ливан), подчеркнул господин Шнек.

В понедельник, 17 марта, агентство AFP сообщило о намерении стран ЕС пожертвовать €5,8 млрд ($6,3 млрд) на восстановление Сирии. 12 февраля президент России Владимир Путин также сообщил лидеру переходного периода Сирии Ахмеду аш-Шараа о готовности поддержать социально-экономическое развитие республики.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Сирия хочет реабилитироваться».