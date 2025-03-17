AFP: Евросоюз выделит почти €6 млрд на восстановление Сирии

Страны ЕС готовы пожертвовать €5,8 млрд ($6,3 млрд) на восстановление Сирии, пишет агентство AFP. В ходе брюссельской конференции сегодня, 17 марта, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа заинтересована в финансовой помощи Сирии после свержения экс-президента Башара Асада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

8 декабря 2024 года власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент Сирии Башар Асад подал в отставку и с семьей улетел в Россию, где ему предоставили убежище.

«Вместе мы обещали выделить в общей сложности €5,8 млрд в виде грантов и кредитов»,— цитирует AFP комиссара ЕС по вопросам Средиземноморья Дубравку Шуицу. По ее словам, из указанной суммы на гранты уйдет €4,2 млрд, а на кредиты — €1,6 млрд.

12 февраля президент России Владимир Путин также сообщил президенту переходного периода Сирии Ахмеду аш-Шараа о готовности поддержать социально-экономическое развитие страны. Сирийские власти утверждали, что на встрече делегаций 28 января обсуждалось «восстановление доверия» путем компенсации и помощи в реконструкции разрушенной инфраструктуры.

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