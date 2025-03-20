Reuters: Россия стала крупнейшим экспортером тяжелого бензина в Индию

Россия обогнала ОАЭ и стала самым крупным поставщиком нафты (тяжелого бензина, который используют как дизельное топливо и в других целях) в Индию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на подсчеты OilX и Kpler.

По данным компаний, занимающихся сбором данных о сырьевых рынках, с апреля 2024 года по март 2025 года Индия импортировала около 3 млн тонн (74 тыс. баррелей в день) нафты. Более половины сырья поставила Россия, увеличив объемы экспорта на 14–16% от общего объема в предыдущем году.

«Мы будем покупать там, где дешевле»,— сказал агентству управляющий директор и главный исполнительный директор нефтеперерабатывающей компании HMEL Прабх Дас. Источник Reuters из неназванного нефтеперерабатывающего комплекса на севере Индии заявил, что цены российского сырья были привлекательны для его компании, поэтому она продолжить закупать его у России. Он добавил, что маржа на индийском рынке в этом году пока ниже их ожиданий, поэтому нефтепереработчики будут предпочитать более дешевое сырье. Многоотраслевая компания RIL не ответила на запрос Reuters о комментарии.

В марте стало известно, что Индия сократила импорт сырья после новых санкций США. По данным S&P Global, поставки в январе и феврале оказались ниже среднемесячных за 2024 год. В январе Индия собиралась отказаться принимать нефть от попавших под санкции США танкеров.

Подробности — в материале «Ъ» «Индия поджала баррели».