Умер «Русский Тайсон» Денис Бойцов
Российский боксер Денис Бойцов умер в 40 лет из-за тромба
Российский боксер Денис Бойцов умер на 41-м году жизни. Об этом сообщил орловский «Центр физкультурных и спортивных мероприятий».
«Денис Бойцов, известный как "русский Тайсон", был одним из самых перспективных тяжеловесов России в начале 2010-х»,— отметили в центре.
В 2015 году спортсмена нашли без сознания в метро Берлина с травмами головы и рук. Долгое время он проходил реабилитацию, впоследствии не мог ходить и говорить.
Отец боксера Николай Бойцов сообщил ТАСС, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Похороны пройдут 18 октября в Орловской области.