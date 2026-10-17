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Спорт

Умер «Русский Тайсон» Денис Бойцов

Российский боксер Денис Бойцов умер в 40 лет из-за тромба
Российский боксер Денис Бойцов умер на 41-м году жизни. Об этом сообщил орловский «Центр физкультурных и спортивных мероприятий».
Денис Бойцов

Денис Бойцов

Анна Мискес-Петренко / РИА Новости

«Денис Бойцов, известный как "русский Тайсон", был одним из самых перспективных тяжеловесов России в начале 2010-х»,— отметили в центре.
В 2015 году спортсмена нашли без сознания в метро Берлина с травмами головы и рук. Долгое время он проходил реабилитацию, впоследствии не мог ходить и говорить.
Отец боксера Николай Бойцов сообщил ТАСС, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Похороны пройдут 18 октября в Орловской области.
Бокс