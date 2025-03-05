Индия поджала баррели

Индия — один из ключевых покупателей российской нефти — сократила импорт сырья после новых санкций США. По данным S&P Global, поставки в январе и феврале оказались ниже среднемесячных за 2024 год, но во втором полугодии отгрузки могут стабилизироваться. При этом отмечается рост поставок нефти из США в Индию. Эксперты не видят прямой конкуренции между странами и рисков отказа от сырья из РФ в перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Поставки нефти из России в Индию сократились незначительно после январских санкций США в отношении российской нефтяной отрасли, следует из обзора S&P Global Commodity Insights. По данным сервиса CAS, которые приводят аналитики, в январе 2025 года индийский импорт российской нефти был на уровне 1,67 млн баррелей в сутки, в феврале — 1,46 млн баррелей в сутки. Это на 6,7% и на 18,4% ниже среднемесячного показателя 2024 года.

Как отмечается в обзоре со ссылкой на аналитиков и представителей нефтеперерабатывающей отрасли Индии, последние санкции США затронули менее 20% импорта нефти в страну в 2024 году, и поставки из России могут нормализоваться во втором полугодии.

Аналогичная ситуация сложилась и на китайском рынке. Экспорт нефти из РФ в Китай краткосрочно сократился в середине января, но спустя месяц импортеры из КНР адаптировались к новым условиям и нашли дополнительные точки приема российского сырья, сменив собственников портовых терминалов (см. “Ъ” от 27 февраля).

Агентство Reuters оценивало поставки из России в Индию в январе чуть ниже — 1,58 млн баррелей в сутки, указывая на рост на 4,3% по отношению к декабрю 2024 года. В Reuters сообщали, что РФ в январе осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, но увеличивалась и доля альтернативных поставщиков. Так, по данным Reuters, объемы ближневосточной нефти в индийском импорте в январе достигли 53% от всех закупок — максимума за более чем два года.

В обзоре S&P Global отмечается, что Индия на фоне санкций в отношении российского нефтяного сектора начала наращивать закупки сырья из США. По данным CAS, в январе страна импортировала 232,3 тыс. баррелей в сутки американской нефти, что на 53% выше среднего показателя 2024 года. Но в феврале поставки сократились до 76,5 тыс. баррелей в сутки. Впрочем, в S&P Global полагают, что тенденция роста поставок американской нефти в Индию может сохраниться, «поскольку возобновление энергетической дипломатии между Нью-Дели и Вашингтоном в сочетании с новыми санкциями в отношении России выходит на первый план». Общий объем импорта нефти в Индию из всех стран в январе вырос до 20,8 млн тонн, или 4,9 млн баррелей в сутки — самого высокого показателя с июня 2024 года, указывают в S&P Global.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что прямой конкуренции между российской и американской нефтью на индийском рынке нет с учетом разницы в качестве сырья (у США оно менее сернистое). Он также отмечает, что пока рано говорить об устойчивых трендах, так как баланс глобальных поставок традиционно колеблется в зависимости от спроса со стороны крупнейших потребителей — Индии, Китая, Турции и других. Так, в один месяц Россия может больше поставлять в Индию, а в другой — в Китай, аналогичная ситуация и у США, поясняет эксперт. По его мнению, в целом текущее распределение поставок сохранится, так как Нью-Дели в случае отказа от российских поставок не сможет компенсировать эти объемы за счет других поставщиков, как и Россия не сможет найти на них нового покупателя и будет вынуждена сокращать объемы добычи.

Старший аналитик Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Алексей Политов отмечает, что стабильный импорт Urals подтверждает сохранение ставок фрахта до Индии на относительно высоком уровне. По оценкам ЦЦИ, ставки на маршруте из Балтики до Индии в марте останутся на уровне февраля и будут колебаться в районе $10–11 за баррель. В феврале, говорит эксперт, общий импорт нефти в Индию упал до 18,1 млн тонн, но в марте участники рынка ожидают роста поставок за счет сырья из Африки и США. Закупки Urals Индией, добавляет господин Политов, останутся на уровне февраля (4,3 млн тонн), сохраняя первое место в структуре импорта.

Ольга Мордюшенко