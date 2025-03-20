Липецкий «Проект №1» завершит реконструкцию елецкого «Центра молодежи» за 121 млн

Победителем аукциона на завершение реконструкции «Центра молодежи» на месте кинотеатра «Луч» в липецком Ельце стало местное ООО «Проект №1». Компания снизила начальную цену контракта со 125,2 млн до 122,1 млн руб. Он заключен, сообщается на портале госзакупок.

«Проект №1» обошел одного участника, готового выполнить работы за 122,7 млн руб. Его имя не раскрывается.

Победителю предстоит выполнить работы на фасаде здания, обновить его внутреннюю отделку, устроить внутренние электротехнические, трубопроводные и слаботочные системы, а также — благоустроить прилегающую территорию и установить малые архитектурные формы. Работы необходимо выполнить в четыре этапа до 15 июля 2025 года.

В октябре 2024 года контракт на эти работы за 161,6 млн руб. заключили с местным ООО «СУ-1» Александра Иванова и депутата горсовета Липецка Александра Кофанова (владеют компанией в равных долях). Работы по нему требовалось выполнить до 15 декабря 2024 года. По данным портала госзакупок, 28 декабря заказчик расторг контракт в одностороннем порядке в связи с несоблюдением установленных сроков. Работы оплачены на 79,2 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Проект №1» было зарегистрировано в Липецке в июле 2014 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар и директор — Василий Проскурин. 2023 год компания отработала с выручкой в 155 млн руб. и чистой прибылью в 10 млн руб. С октября 2014 года общество получило 164 госконтракта на 1,4 млрд руб. в сумме.

Прошлой осенью «Проект №1» выиграл подряд на ремонт общежития Воронежского государственного техуниверситета за 233,5 млн руб.

Алина Морозова