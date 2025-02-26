В липецком Ельце ищут подрядчика для завершения реконструкции «Центра молодежи»

Муниципальное учреждение липецкого Ельца «Управление капитального строительства» объявило аукцион по выбору подрядчика для реконструкции «Центра молодежи» на месте кинотеатра «Луч». Начальная цена контракта составляет 125,2 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить работы на фасаде здания, обновить его внутреннюю отделку, устроить внутренние электротехнические, трубопроводные и слаботочные системы, а также — благоустроить прилегающую территорию и установить малые архитектурные формы.

Работы необходимо выполнить в четыре этапа с даты заключения контракта до 15 июля 2025 года. Гарантия на них составит пять лет.

Заявки на участие в торгах принимаются до 3 марта, итоги планируется подвести 5 марта.

Летом прошлого года никто не заявился на конкурс по реконструкции объекта за 161,6 млн руб. В связи с этим процедуру признали несостоявшейся. В октябре контракт заключили по начальной цене с единственным поставщиком — местным ООО «СУ-1» Александра Иванова и депутата горсовета Липецка Александра Кофанова (владеют компанией в равных долях). Работы по нему требовалось выполнить до 15 декабря 2024 года. Согласно порталу госзакупок, 28 декабря заказчик расторг контракт в одностороннем порядке в связи с несоблюдением установленных сроков. Работы оплачены на 79,2 млн руб.

Алина Морозова