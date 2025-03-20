За доверие без популизма

Премьер-министр Михаил Мишустин 20 марта завершил серию встреч с парламентскими фракциями накануне отчета правительства в Госдуме, который состоится 26 марта. Последними в Белом доме побывали представители «Единой России». Руководитель ее фракции Владимир Васильев признался журналистам, что единороссы шли на встречу, «переживая», но в итоге совместно с премьером «нашли подходы» к решению главных проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча депутатов «Единой России» (слева — руководитель фракции Владимир Васильев) с премьером Михаилом Мишустиным (справа) прошла в атмосфере полного взаимопонимания

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Встреча депутатов «Единой России» (слева — руководитель фракции Владимир Васильев) с премьером Михаилом Мишустиным (справа) прошла в атмосфере полного взаимопонимания

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Встреча с «Единой Россией» (ЕР) традиционно замыкает череду консультаций главы правительства с фракциями в преддверии ежегодного отчета премьера в Думе. И столь же традиционно Михаил Мишустин в своем приветственном слове отметил, что позиция фракции большинства «особенно значима для правительства».

С ЕР у кабмина «выстроена эффективная работа», что, в частности, проявилось при рассмотрении проекта федерального бюджета, в который единороссы внесли корректировки, предусматривающие выделение дополнительно в общей сложности 160 млрд руб.

Эти средства нужны были «для помощи молодежи, семьям с детьми, участникам специальной военной операции, а также на развитие дорожной сети в регионах, промышленности и сельского хозяйства, реализацию научно-технологических проектов», пояснил премьер.

Господин Мишустин также похвалил ЕР за быстрое принятие закона об индексации страховых пенсий работающих пенсионеров (хотя ранее подобные инициативы неоднократно вносили оппозиционные фракции, а думское большинство их как раз отклоняло) и высоко оценил инициативы единороссов по поддержке участников СВО, семей с детьми и здоровья молодежи. Заодно премьер призвал ЕР обеспечить на всех уровнях парламентский контроль за тем, как реализуются меры поддержки бойцов СВО и их семей.

Лидер думских единороссов Владимир Васильев в своем ответном слове напомнил, что ЕР, «представляя большую часть Думы» (у партии в нижней палате более двух третей мандатов), тем не менее поделилась комитетами с коллегами из других партий, что обеспечило «взгляд с разных сторон на сложнейшие проблемы». И тут же привел пример подобной разности подходов: «Например, КПРФ. Глубоко уважаемый нами Геннадий Андреевич (лидер КПРФ Геннадий Зюганов.— “Ъ”) говорит: мы делаем то, что хотят люди. Мы уже не раз говорили, что мы можем делать только то, что мы можем сделать сегодня вместе с правительством. Из этого, сделанного, мы можем дать то, что хотят люди. И сделать больше. Большая разница. Мы на этом иногда проигрываем».

По мнению господина Васильева, важно иметь «надежную и ответственную государственную структуру, не прогибающуюся под популизм».

И как раз в таком духе, по его словам, происходит взаимодействие с правительством: «Мы умеем иногда говорить и неприятные вещи друг другу. Что тоже не исключает партнерства во имя цели, особенно во имя людей». В связи с этим Владимир Васильев признался, что не помнит ни одной ситуации, в которой правительство и Дума совместно не нашли бы решения.

После вступительных слов разговор продолжился в закрытом режиме, а по окончании встречи депутаты поделились своими впечатлениями с журналистами. «По нашему внешнему виду можно судить о том, что встреча получилась,— бодро рапортовал Владимир Васильев, но тут же добавил: — Проблем было много, и мы все шли, переживая. И я так понимаю, что мы нашли подходы к решению».

Первый замруководителя фракции Дмитрий Вяткин сообщил, что на встрече было принято решение доработать часть инициатив ЕР по поддержке участников СВО с участием профильных ведомств — в первую очередь Минобороны и Минфина. А вице-спикер Ирина Яровая, возглавляющая рабочую группу по вопросам миграционной политики, рассказала о «конструктивном диалоге» по теме трудовой миграции, по результатам которого депутаты ждут от правительства конкретных решений по количеству и качеству трудовых мигрантов, представлению законопроектов и стратегии в этой сфере.

Подводя итоги, Владимир Васильев не преминул еще раз напомнить разницу между ЕР и оппозицией: «Наша партия, в отличие от других партий, старается не только разделить бюджет, но и всячески пытается сделать его более эффективным».

Владимир Васильев предположил, что после встречи с премьером депутаты будут относиться к совместной работе «с большим доверием, но и с не меньшей критичностью».

Ежегодные отчеты правительства перед парламентом проводятся с 2009 года, а предварительные консультации с фракциями — с 2013-го, напоминает преподаватель ВШЭ, член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. Этот формат появился, «когда общественно-политическая обстановка в стране была обостренной и голосование фракций по итогам отчета было под вопросом». Ситуация давно стабилизировалась, но формат прижился, констатирует эксперт: «По большому счету, он выгоден руководителям фракций, которые получают возможность пообщаться с членами кабинета министров тет-а-тет». А с учетом добавившихся с прошлого года встреч вице-премьеров и министров с профильными комитетами Госдумы само пленарное заседание с выступлением премьера «становится не отчетным мероприятием, а планированием будущих совместных действий между законодательной и исполнительной властью по выполнению поручений президента», резюмирует господин Склянчук.

Ксения Веретенникова