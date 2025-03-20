ЦОДы могут подорожать из-за новых правил их строительства

Участники рынка ЦОДов и хостинг-провайдеры по-разному оценивают новые правила проектирования и строительства ЦОДов, утвержденные Минстроем. Некоторые прогнозируют рост затрат на 10–15% и увеличение сроков ввода объектов, что может привести к повышению цен на размещение данных. Другие считают, что дополнительные издержки маловероятны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Новый свод правил, разработанный впервые, включает передовые технологии и опыт строительства ЦОДов в России. Он регулирует выбор участков, проектирование зданий и прокладку инженерных коммуникаций. По мнению экспертов, выполнение требований повысит надежность ЦОДов, но может увеличить сроки строительства с пяти до семи лет и привести к росту цен на размещение до 20%.

В документе прописаны требования к участкам, зданиям и энергоснабжению. Особенно это актуально для регионов с дефицитом земель, таких как Московский. В 2024 году стоимость размещения данных в Москве и Санкт-Петербурге выросла на 21% и 9% соответственно. Спрос на ЦОДы превышает предложение, и новые объекты арендуются на 80% еще до ввода в эксплуатацию.

Эксперты iKS-Consulting считают, что пока правила не окажут значительного влияния на отрасль, так как их применение добровольно. Однако обязательное соблюдение при экспертизе и строительном контроле может привести к избыточным требованиям.

Подробнее об этом читайте в материале «Стойка века».