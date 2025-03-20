Банки заработали на надежность

Самыми надежными российскими банками стали «Сбер», ВТБ и Райффайзенбанк — они возглавили новый рейтинг от Forbes. Всего высшую оценку аналитиков получили 12 кредитных организаций, в том числе Тойота-банк, Deutsche Bank, Чайнасельхозбанк и «дочка» китайского государственного банка ICBC. При составлении списка Forbes ориентировался на оценки российских рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ. Их данные отражают кредитоспособность организаций в рублях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сотня участников списка за прошлый год заработала 3,8 трлн руб., почти на 20% больше, чем в 2023-м. Рекордную прибыль игрокам рынка удалось получить за счет притока денег на депозиты и расширения кредитного портфеля, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Банки получили возможность сильно накапливать ликвидность за счет рекордно долгого цикла высоких ставок в российской экономике. Высокая ключевая ставка привела к рекордному притоку денег населения на вклады и накопительные счета, а это в свою очередь позволило долгое время наращивать кредитование. Банки смогли заработать больше денег, научились зарабатывать на комиссионных расходах, всевозможных переводах. Крупные кредитные организации зарабатывали за счет этих двух эффектов — высоких ставок и бума потребления. А некоторые банки, которые не попадали под санкции, например, могли зарабатывать за счет осуществления внешнеторговых операций».

Однако в этом году банковский сектор вряд ли покажет столь же блестящие результаты, предполагают эксперты. Игрокам придется увеличить расходы на резервирование и стоимость риска. Это связано с обслуживанием кредитов, которые заемщики взяли под высокие проценты, полагает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень: «Мы пока сохраняем наш прогноз чистой прибыли в диапазоне 3,6-4,1 трлн руб., но склонны верить в то, что реальный итог будет ближе к нижней границе. Есть очень много вещей, которые нас продолжают беспокоить. Прежде всего это качество кредитного портфеля банков, которые испытывают на себе определенное давление из-за больших процентов расходов, которые связаны с повышением ставок.

Пока кредитные риски не реализованы, но мы не исключаем того, что заемщикам может быть сложно выдерживать высокие ставки на протяжении долгого периода времени. Это может повлечь определенный рост резервов, соответственно, банковская прибыль может не достичь того уровня, который был в прошлом году. Плюс очевидно сдерживающее влияние политики Банка России по ограничению роста кредитований, понятно, что это происходит через процентную ставку. Если раньше за счет роста банки могли достаточно быстро наращивать чисто процентный доход, возможно, в этом году это будет не так просто сделать. С другой стороны, есть очень высокий рост операционных расходов, всегда есть определенный дефицит персонала, что требует повышения расходов на оплату труда. Кроме того, не будем забывать про инфляцию.

Так что возможности для роста прибыли у банков достаточно ограниченны».

О рисках, связанных с кредитами, оформленными по плавающим ставкам, предупреждают и в Госдуме. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что многие заемщики вынуждены будут просить о реструктуризации долга. По его словам, если сравнивать 2023 и 2024 годы, то количество обращений малого и среднего бизнеса за реструктуризацией кредитов выросло в два раза. Глава регулятора Эльвира Набиуллина прежде заявила, что в 2025 году прибыль российских банков может дойти до 3-3,5 трлн руб.

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Светлана Белова