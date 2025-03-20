«Челси» вложился в подростка
Английский клуб потратил более €50 млн на 17-летний талант из Португалии
Лондонский футбольный клуб «Челси» совершил довольно заметный трансфер. Он договорился об отложенном переходе из лиссабонского «Спортинга» тинейджера Жовани Кенды. Состоится он только летом 2026 года. Стороны договорились о компенсации в €50,7 млн. Более значительную сумму за игрока, еще не достигшего совершеннолетия, в истории футбола платили лишь раз. На год раньше по тому же маршруту проследует еще один молодой и, видимо, тоже многообещающий футболист — полузащитник Дариу Эссугу, чья покупка обойдется английской команде приблизительно в €22 млн.
Жеовани Кенда в матче чемпионата Португалии «Спортинг» (Лиссабон) — «Арока» (Арока)
Фото: Rodrigo Antunes / Reuters
В четверг пресс-служба лиссабонского «Спортинга» сообщила о сравнительно крупной сделке. Она подтвердила переход в лондонский «Челси» за сумму около €74 млн двух игроков. Особое внимание приковывает продажа одного из них — 17-летнего вингера Жовани Кенды. Компенсация отдельно за его трансфер составила €50,7 млн, а с учетом бонусов может превысить €52 млн.
Таким образом, португалец стал вторым в списке самых дорогих игроков своей возрастной категории (до 18 лет).
В этом перечне Кенда уступает только защитнику Лени Йоро, перебравшемуся прошлым летом из «Лиона» в «Манчестер Юнайтед» за €62 млн. А среди тех, кого он опережает, есть чрезвычайно громкие имена: уже доросшие до статуса претендентов на «Золотой мяч» крайние нападающие Винисиус и Родриго (теперь им по 24 года), а также их партнер по мадридскому «Реалу» Эндрик. Последний пополнил европейский топ-клуб, будучи уже относительно раскрученным вундеркиндом.
У Кенды тоже хорошее резюме. Уже в 16-летнем возрасте он дебютировал за молодежную команду «Спортинга» (до 23 лет). В текущем сезоне сыграл 44 матча во всех турнирах за «взрослую» команду лиссабонцев, отметившись двумя забитыми мячами и восемью результативными передачами (авторов гола моложе Кенды, кстати, не было в истории клуба). Заметила молодой талант и сборная страны: прошлой осенью он вызывался в национальную команду на матчи Лиги наций. Правда, еще за нее он не дебютировал — встречи против шотландцев и хорватов провел на скамейке запасных.
Славится Кенда прежде всего дриблингом.
Ярчайший момент с участием тинейджера — гол за одну из португальских молодежных сборных в ворота сверстников из Марокко. Его сравнивали с «голом столетия» Диего Марадоны, забитым в ворота англичан на чемпионате мира 1986 года: оба игрока, прежде чем закатить мяч в ворота, обвели почти всю команду соперников.
Солидно выглядит и рыночная стоимость Кенды. По оценке портала Transfermarkt, она составляет €30 млн. Среди футболистов 2007 года рождения есть только четыре игрока дороже. Это испанский феномен Ламин Ямаль из «Барселоны» (€180 млн), его соотечественник и одноклубник Пау Кубарси (€70 млн), вингер лондонского «Арсенала» Итан Нванери (€55 млн) и крайний нападающий бразильского «Палмейраса» Эстеван (€50 млн; он тоже скоро присоединится к «Челси»).
Вот только не очень понятно, зачем Кенда понадобился «Челси» — команде, в составе которой и так наблюдается переизбыток игроков атакующей группы. На позиции Кенды могут сыграть и Коул Палмер, и Педру Нету, и Кристофер Нкунку, и Нони Мадуэке, и еще несколько человек, которые пока что находятся в аренде в других клубах. Впрочем, и присоединится Кенда к лондонцам не сразу (это невозможно, поскольку сейчас закрыто трансферное окно) и даже не ближайшим летом, а только перед сезоном-2026/27.
А на год раньше в состав лондонского клуба вольется другой молодой и, по всей видимости, перспективный игрок. Примерно €22 млн «Челси» заплатит «Спортингу» за 20-летнего полузащитника оборонительного плана Дариу Эссугу. Нынешний сезон хавбек проводит в аутсайдере чемпионата Испании «Лас-Пальмасе».