«Челси» вложился в подростка

Лондонский футбольный клуб «Челси» совершил довольно заметный трансфер. Он договорился об отложенном переходе из лиссабонского «Спортинга» тинейджера Жовани Кенды. Состоится он только летом 2026 года. Стороны договорились о компенсации в €50,7 млн. Более значительную сумму за игрока, еще не достигшего совершеннолетия, в истории футбола платили лишь раз. На год раньше по тому же маршруту проследует еще один молодой и, видимо, тоже многообещающий футболист — полузащитник Дариу Эссугу, чья покупка обойдется английской команде приблизительно в €22 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жеовани Кенда в матче чемпионата Португалии «Спортинг» (Лиссабон) — «Арока» (Арока)

Фото: Rodrigo Antunes / Reuters Жеовани Кенда в матче чемпионата Португалии «Спортинг» (Лиссабон) — «Арока» (Арока)

Фото: Rodrigo Antunes / Reuters

В четверг пресс-служба лиссабонского «Спортинга» сообщила о сравнительно крупной сделке. Она подтвердила переход в лондонский «Челси» за сумму около €74 млн двух игроков. Особое внимание приковывает продажа одного из них — 17-летнего вингера Жовани Кенды. Компенсация отдельно за его трансфер составила €50,7 млн, а с учетом бонусов может превысить €52 млн.

Таким образом, португалец стал вторым в списке самых дорогих игроков своей возрастной категории (до 18 лет).

В этом перечне Кенда уступает только защитнику Лени Йоро, перебравшемуся прошлым летом из «Лиона» в «Манчестер Юнайтед» за €62 млн. А среди тех, кого он опережает, есть чрезвычайно громкие имена: уже доросшие до статуса претендентов на «Золотой мяч» крайние нападающие Винисиус и Родриго (теперь им по 24 года), а также их партнер по мадридскому «Реалу» Эндрик. Последний пополнил европейский топ-клуб, будучи уже относительно раскрученным вундеркиндом.

У Кенды тоже хорошее резюме. Уже в 16-летнем возрасте он дебютировал за молодежную команду «Спортинга» (до 23 лет). В текущем сезоне сыграл 44 матча во всех турнирах за «взрослую» команду лиссабонцев, отметившись двумя забитыми мячами и восемью результативными передачами (авторов гола моложе Кенды, кстати, не было в истории клуба). Заметила молодой талант и сборная страны: прошлой осенью он вызывался в национальную команду на матчи Лиги наций. Правда, еще за нее он не дебютировал — встречи против шотландцев и хорватов провел на скамейке запасных.

Славится Кенда прежде всего дриблингом.

Ярчайший момент с участием тинейджера — гол за одну из португальских молодежных сборных в ворота сверстников из Марокко. Его сравнивали с «голом столетия» Диего Марадоны, забитым в ворота англичан на чемпионате мира 1986 года: оба игрока, прежде чем закатить мяч в ворота, обвели почти всю команду соперников.

Солидно выглядит и рыночная стоимость Кенды. По оценке портала Transfermarkt, она составляет €30 млн. Среди футболистов 2007 года рождения есть только четыре игрока дороже. Это испанский феномен Ламин Ямаль из «Барселоны» (€180 млн), его соотечественник и одноклубник Пау Кубарси (€70 млн), вингер лондонского «Арсенала» Итан Нванери (€55 млн) и крайний нападающий бразильского «Палмейраса» Эстеван (€50 млн; он тоже скоро присоединится к «Челси»).

Вот только не очень понятно, зачем Кенда понадобился «Челси» — команде, в составе которой и так наблюдается переизбыток игроков атакующей группы. На позиции Кенды могут сыграть и Коул Палмер, и Педру Нету, и Кристофер Нкунку, и Нони Мадуэке, и еще несколько человек, которые пока что находятся в аренде в других клубах. Впрочем, и присоединится Кенда к лондонцам не сразу (это невозможно, поскольку сейчас закрыто трансферное окно) и даже не ближайшим летом, а только перед сезоном-2026/27.

А на год раньше в состав лондонского клуба вольется другой молодой и, по всей видимости, перспективный игрок. Примерно €22 млн «Челси» заплатит «Спортингу» за 20-летнего полузащитника оборонительного плана Дариу Эссугу. Нынешний сезон хавбек проводит в аутсайдере чемпионата Испании «Лас-Пальмасе».

Роман Левищев