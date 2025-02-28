Футбольные альма-матери

Исследовательская структура CIES Football Observatory к своему 20-летию подготовила рейтинг клубов, выступающих основными поставщиками талантов в команды чемпионатов «большой пятерки». Согласно подсчетам CIES, наиболее эффективные фабрики воспитания молодежи у двух испанских грандов — «Реала» и «Барселоны», подготовивших за два десятилетия более 300 футболистов, хотя бы недолго поигравших затем в больших клубах. Из команд, не входящих в высшие дивизионы первенств «большой пятерки», выделяются «Аякс», «Спортинг» и «Ривер Плейт». Первые два количеством подготовленных игроков, последний — тем, что всего полсотни его бывших игроков умудрились наколотить больше тысячи голов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Desmond Boylan / AP Фото: Desmond Boylan / AP

К своему 20-летию CIES Football Observatory провела исследование, в котором ранжировала клубы в зависимости от того, сколько молодых футболистов они подготовили для команд, выступающих в высших дивизионах стран «большой пятерки» (к ним принято относить чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии, Франции). В CIES пояснили, что клубом-воспитателем считается команда, за которую футболист играл не менее трех лет между своим 15-м и 21-м годами рождения включительно. В зачет попали данные в период с 2005 по 2025 годы. Причем учитывались только игры национальных первенств.

На вершине рейтинга оказались два испанских гранда — «Реал» и «Барселона». Мадридская «школа» выдала сразу 166 игроков для топ-клубов, каталонская — 156. На третьем месте, уже с более солидным отставанием, ПСЖ — 111 игроков. В первую пятерку попали также французский «Лион» и английский «Манчестер Юнайтед» — по 103. Но если ранжировать команды не просто по числу игроков, выступавших в клубах «большой пятерки», а по количеству голов, которые они забили, то тут на первом месте окажется уже «Барселона». На счету воспитанников каталонцев 1645 мячей против 1538 у выпускников «Реала». Ничего удивительного, если учесть, что к числу «продуктов» клуба относится сам Лионель Месси. За отчетный период, согласно подсчетам CIES, аргентинец провел за «Барселону» и ПСЖ 571 матч, в которых забил 495 мячей. Из них на парижский период пришлись всего 22. К слову, по голевой отдаче «Реал» даже не второй. Он немного отстает от «Лиона» (1558 мячей), самым известным воспитанником которого является Карим Бензема. Отметим также, что по голевому показателю означенная тройка с отрывом опережает все другие команды из стран «большой пятерки». Их ближайший преследователь — «Монако» (команда на девятом месте по числу воспитанников с показателем в 88 игроков), футболисты которого забили 746 мячей. «Реал» и «Барселона» лидируют также и в том, что касается востребованности или полезности их игроков в командах. Это следует из числа минут, которые они провели на поле,— в обоих случаях более миллиона. «Лион» заметно отстает — 812 тыс. минут.

В CIES подсчитали также, сколько игрового времени воспитанники клубов провели за родные команды. Этот индикатор показывает, насколько часто и как долго футболисты остаются в родных командах до своего 21-го дня рождения. Самым «жадным» клубом оказался испанский «Атлетик» — его воспитанники 66% проведенного на поле времени защищали именно цвета команды из Бильбао. Очень не любят «сдавать» своих испанские «Сельта» и «Реал Сосьедад» (по 58%). Самым же щедрым на расставания с оказался «Гавр» — его ученики за родную команду играли только 6% времени. Не сильно отличается ситуация и в «Интере» (Италия), «Лидсе» (Англия), «Палермо» (Италия) — по 17%. Если вернуться к грандам, то у «Реала» показатель в 13%. У «Барселоны» вдвое выше — 29%.

В CIES отдельно учли и показатели ряда команд, поставляющих игроков в «большую пятерку», но в нее не входящих. Таковых по миру тысячи, но в зачет попали только те, кто за два десятка лет отправил на повышение хотя бы 10 игроков. Тут тоже сенсаций нет — на вершине рейтинга оказались команды, традиционно строящие свой бизнес на поставке футболистов более богатым клубам. В топ-3 вошли: нидерландский «Аякс» (73 игрока), из действующих воспитанников которого можно выделить Кристиана Эриксена, португальский «Спортинг» (64), выпустивший в мир самого Криштиану Роналду, и аргентинский «Ривер Плейт» (51), воспитанниками которого являются, например, Гонсало Игуаин и Радамель Фалькао. Единственное, что бросается в глаза — это удивительная результативность игроков, подготовленных аргентинским клубом, они забили 1029 голов. Треть из них, правда, приходится на уже упомянутых Игуаина и Фалькао — 237 и 131 гол соответственно.

CIES также оценил, насколько успешно отдельные страны готовят игроков для команд из «большой пятерки». На вершине здесь расположились нижестоящие дивизионы стран «большой пятерки». Россия занимает в этом рейтинге 55-е место, которое делит с Египтом, Украиной и Канадой. Из этих стран за отчетный период игроков в команды лиг из топ-5 отправляли по 10 клубов. Из России в них отправился 21 игрок.

Александр Петров